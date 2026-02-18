Alice Weidel und Zentrum: Wahlkämpfen bei "DaimlerChrysler"

Werde KONTEXT:Unterstützer
Ausgabe 777
Debatte

AfD-Chefin Alice Weidel macht nicht nur Wahlkampf für ihre Partei, sondern auch für die rechte Pseudogewerkschaft Zentrum. So geschehen vor wenigen Tagen bei Mercedes in Untertürkheim. Dabei wollte sie bislang nichts von diesem toxischen Verein wissen.

Alice Weidel vorm Mercedeswerk Untertürkheim. Ganz links: Markus Frohnmaier. Ganz rechts: Zentrumschef Oliver Hilburger. Foto: privat
Alice Weidel vorm Mercedeswerk Untertürkheim. Ganz links: Markus Frohnmaier. Ganz rechts: Zentrumschef Oliver Hilburger. Foto: privat

Wenn's um die Sicherung ihrer Machtstellung geht, ist AfD-Chefin Alice Weidel extrem geschmeidig. Immer mal wieder poppten in der Partei Probleme auf mit – ja, wie soll man sagen – extremen Rechtsextremisten. Die will die AfD eigentlich nicht so dicht an sich dran haben – beispielsweise die Rechtsaußen-Leute von der Pseudogewerkschaft Zentrum. Die stand mal auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD, doch beim Parteitag vor vier Jahren wurde dieser Beschluss aufgehoben – gegen den Willen von Weidel. Sie sagte anschließend: "Ich bleibe dabei: Ich halte diesen Verein für hochgradig toxisch und werde das auch immer so vertreten."

Vergangenen Freitagnachmittag stand die Partei- und Bundestagsfraktionsvorsitzende nun in Gesellschaft von Zentrumschef Oliver Hilburger und mit einer Handvoll Zentrum-Betriebsräten am Drehkreuz von Mercedes Untertürkheim. Sie sah ihrem Fraktionskollegen Markus Frohnmaier, dem baden-württembergischen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl Anfang März, ein paar Minuten lang dabei zu, wie er AfD-Flugblätter verteilte (sie selbst nahm keines in die Hand) und stand für Selfies bereit. Viel Andrang war nicht, zumal der Schichtwechsel vorbei war.

Dann doch lieber Untertürkheim 

Eigentlich wollte Weidel nach Sindelfingen ans Tor 1 von Mercedes kommen. Aber das wurde laut ihrer Partei aus "Sicherheitsgründen" abgesagt. Vielleicht hatte die AfD-Frontfrau Schiss vor dem halben Dutzend Rentner:innen von der MLPD/Courage, das dort Flugblätter verteilte? Man weiß es nicht, nur dass sie und ihr etwa zehnköpfiger Tross dann doch lieber nach Untertürkheim fuhren.

Dort tauchte auch Danial Bamdadi auf. Er arbeitet für den Verein zur Bewahrung der Demokratie, der im Auftrag richtiger Gewerkschaften über Rechtsextremisten aufklärt. Bamdadi fragte Weidel, ob sie ihre Meinung bezüglich Zentrum geändert habe. Weidels Antwort: "Sie können hier die Biege machen." Auch mehrmaliges Nachfragen nützte nichts. Für Social Media erzählt Weidel dann etwas von "DaimlerChrysler" – zu sehen hier.

Auf Frohmaiers Social-Media-Kanälen wurde Teil zwei des Doppelwortes mittlerweile weggeschnitten und ist damit immer noch falsch. Na ja, woher sollte die Frau auch wissen, wo sie gerade war.

Der Auftritt Weidels darf als doppelte Werbeveranstaltung verstanden werden: einmal für Frohnmaiers Wahlkampf und einmal für Zentrum zu den anstehenden Betriebsratswahlen. Der rechte Verein tritt bei Mercedes mit eigenen Listen an, in Sindelfingen unter der Überschrift: "Schluss mit der Vetternwirtschaft". Damit meint die Truppe wahrscheinlich nicht die Vetternwirtschaft in der AfD, die darin besteht, dass Bundes- und Landtagsabgeordnete ihre Brüder, Schwestern, Ehefrauen gerne selbst beschäftigen oder im Tausch die Brüder, Schwestern, Ehefrauen von Parlamentskollegen. Damit das Steuergeld schön in der Familie bleibt.

Vetternwirtschaft auch bei Frohnmaier

Auch Markus Frohnmaiers Ehefrau arbeitet bei einem baden-württembergischen AfD-Bundestagsabgeordneten, bei Johann Martel, berichtet die "Süddeutschen Zeitung" und beschreibt, dass es Frohnmaier offenbar wichtig war, der SZ gegenüber zu betonen, dass er selbst aber nicht die Ehefrau von Martel angestellt habe.

Weder dieses Thema noch sonst etwas Inhaltliches kam in Untertürkheim zur Sprache (außer für einen Social-Media-Clip). Weidel war für Bilder da, und so gab es am Ende noch ein Gruppenfoto mit Fans. Oliver Hilburger, Zentrumschef mit Hardcore-Nazi-Vergangenheit, kam nicht mit aufs Foto, sondern stand abseits und grinste. Kein Wunder – hat er doch nun die Brandmauer zwischen seinem Zentrumsverein und Alice Weidel überwunden.

Kontext schaut nach den Rechten

Wer bei Landesparteitagen die Öffentlichkeit aussperrt, tritt demokratische Rechte mit Füßen. Und wer sich als Alternative für Deutschland anpreist, muss Lösungen anbieten. Kontext lässt sich durch…
Weitere Artikel der Ausgabe 777 vom 18.02.2026

Recherche gegen Rechts – Lokaljournalismus
"Wir verstehen uns als Chronisten"

Die Journalisten Alexander Roth und Peter Schwarz berichten seit Jahren für den Zeitungsverlag…
Gökay Sofuoğlu
Ein Drittel ist nicht vertreten

In der Politik sind Menschen mit Migrationsgeschichte unterrepräsentiert, bemängelt Gökay Sofuoğlu.…
 
