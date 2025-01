FDP: Widersprüche und Purzelbäume

Besonders hart prallen FDP-Programmatik und Wirklichkeit beim Klimaschutz zusammen. Hans-Ulrich Rülke, neuer starker Mann im so oft bemühten Stammland Baden-Württemberg, in dem erstmals seit 1996 Fraktions- und Parteivorsitz wieder in einer (Rülkes) Hand liegen, arbeitet sich an den Grünen ab. Unter anderem ausgerechnet in Sachen Windkraftausbau. Dabei hängt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bekanntlich der Idee an, dass vor allem private Investor:innen die Räder bauen und die knappen Haushalte in Bund und Ländern dafür nahezu kein Geld in die Hand nehmen sollen. Den Boom auslösen soll allein die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren.

Die Hoffnung war, dass bis zu tausend neue Anlagen im Laufe der Legislaturperiode entstehen. Und auf die bezieht sich auch Rülke. Das Soll sei Tausend, das Ist netto ein Plus von 761 auf 774 Windräder. Das habe er dem Ministerpräsidenten kürzlich im Landtag vorgehalten, der daraufhin erklärte, dass die Landesregierung keine Windräder bauen könne. Für diese Erkenntnis müsste ihn Rülke, der frühere Studienrat, der ab 2026 so gerne mit der CDU regieren möchte, in Fellbach eigentlich loben. Stattdessen aber nimmt er argumentativ eine scharfe Kurve, befasst sich nicht mit privaten Investoren und deren Zurückhaltung, sondern führt unvermittelt die angebliche Windarmut im Südwesten ins Feld. Dabei war es ein Parteifreund, der FDP-Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Ernst Pfister, der kurz vor der Landtagswahl im März 2011 stolz den ersten und vom TÜV Süd errechneten Windatlas vorgelegt hatte mit der Botschaft: Im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb und in Oberschwaben gibt es genug Standorte. "Ob es für die Champions League reicht, lasse ich mal offen", so der 2022 verstorbene Trossinger, "aber das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden."

Die FDP war mal für die Umwelt

Es ist noch nicht so lange her, dass die Liberalen zum politischen Jahresauftakt gerade mit ihren klima- und umweltpolitischen Erfahrungen punkten wollten. Und damit, dass im FDP-Grundsatzprogramm von 1971, in den legendären "Freiburger Thesen", einer von vier Abschnitten dem Umweltschutz gewidmet war, der "Vorrang vor Gewinnstreben und persönlichem Nutzen hat". Ebenso wie Brandstiftung gehöre Umweltschädigung "zu den gemeingefährlichen Straftatbeständen", hieß es da bemerkenswert angriffslustig. Dem Umweltschutz solle der gleiche Rang eingeräumt werden wie etwa sozialer Sicherung, Bildungspolitik oder Landesverteidigung, samt Verankerung in der Verfassung.

Ein halbes Jahrhundert später hätten solche Kernsätze keine Aussicht auf eine Parteitagsmehrheit. An den beiden Tagen in Fellbach und Stuttgart wurden die ambitionierten Ziele Baden-Württembergs und Deutschlands vielmehr diskreditiert. Beim Thema Angleichung an die EU-Vorgabe einer Klimaneutralität bis 2050 streichen die Delegierten auch noch diese Jahreszahl aus dem Antrag. In der Annahme, die Europäische Union werde unter dem Druck von Industrie, Lobbyisten und Rechtspopulist:innen möglicherweise in Bälde selbst diese überlange Frist strecken müssen.