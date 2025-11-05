Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 762
Editorial

Tadaaa mit Katzensteuer

Tadaaa mit Katzensteuer
|

Datum:

In dieser Ausgabe ist es so weit. Unser Rechercheprojekt zur AfD und anderen rechtsextremen Umtrieben im Land geht an den Start. Timo Büchner, Kontext-Autor und Fachjournalist zum Thema, widmet sich zum Auftakt AfD-Politikern, die von Beruf Beamte sind. "Können Menschen der freiheitlich demokratischen Grundordnung und gleichzeitig einer rechtsextremen Partei dienen?", fragt er in unserer aktuellen Titelgeschichte. Bis zur Landtagswahl im März werden wir nun jede Woche mindestens eine Recherche zum Thema veröffentlichen. An dieser Stelle nochmals herzlichsten Dank an unsere Unterstützer:innen! Nur durch Ihre Spende können wir diese Serie stemmen. 

Vielleicht sollten wir von Kontext der Stadt Stuttgart einen kleinen Kredit gewähren (Spaß!). Denn die ist, wie viele Kommunen aktuell, derart klamm, dass tatsächlich im Raum stand, die Kita-Gebühren zu erhöhen: auf sage und schreibe etwa 850 Euro im Monat. Wahnsinn. Das fanden wohl auch die meisten Rät:innen, der Vorschlag wird nun eher doch nicht in die Tat umgesetzt. Dafür wird die Hundesteuer erhöht. Auch in der Redaktion gibt es eine Hundebesitzerin und die ärgert sich. Denn welcher Freigängerkatzenhalter rennt bitte mit roten, schwarzen, grünen Tüten (ständige Begleiter übrigens, in jeder einzelnen Jacken-, Hosen-, Rock- und Handtasche von Hundebesitzenden gibt es mindestens eine für alle Fälle) hinter seinem Tier her, sammelt geflissentlich dessen Häufchen auf und trägt den Abfall (lauwarm) egal wie lange mit sich, bis der nächste Mülleimer kommt? Keiner. Also: Wie wäre es endlich mal mit einer Katzensteuer, Herr Oberbürgermeister Nopper? 

Der hat derweil einen Brandbrief initiiert, den auch die zwölf weiteren Oberbürgermeister:innen von Landeshauptstädten der Flächenbundesländer unterschrieben haben. Gemeinsam kritisieren sie eine "grundlegend fehlerhafte Finanzausstattung" der Kommunen durch den Bund. Und wäre Ehningen eine Landeshauptstadt, hätte Bürgermeister Rosengrün garantiert auch seinen Servus druntergesetzt. Die kleine Gemeinde zwischen Herrenberg und Stuttgart hat große Probleme. Dabei fing alles so gut an: Ein ganz neuer Stadtteil sollte gebaut werden, nachhaltig, supermodern, state of the art, mit einer Menge neuer Wohnungen und Schnick-Schnack. Bloß: Seit zwei Jahren steht der afghanische Investor auf der US-Sanktionsliste und die Arbeit am neuen Stadtteil still. "Weltgeschehen, dessen Fallout in einer schwäbischen 9.000-Seelen-Gemeinde niedergeht", sagt unser Autor Johannes Böhler und hat recherchiert, wie das Ganze nun weitergehen soll

Das ist auch eine wunderbar passende Frage zur baden-württembergischen Bildungspolitik, vor allem nach der kommenden Landtagswahl. Im Bezug auf den Entwurf des grünen Wahlprogramms und die darin artikulierten Forderungen zum Thema Schule benutzt unsere Bildungsexpertin Johanna Henkel-Waidhofer das hübsche Wort "weichgespült". "Die neuen Zauberworte 'Zukunftsschule' oder 'Wohlfühlort' sind es ebenso", schreibt sie und verordnet den Grünen "nachsitzen". Ja, klar, stimmt schon. "Wir sollten nicht alles schlechtmachen", meint unser Kolumnist Peter Grohmann. "Aber das Gutreden hilft nun mal oooch nischt."

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Weitere Artikel der Ausgabe 762 vom 05.11.2025

AfD und Polizei
Die Untreuen

Kontext hat Beamt:innen aus dem Südwesten mit einer AfD-Mitgliedschaft recherchiert. Polizisten sind…

11 Kommentare
Bildungsreform im Grünen-Wahlprogramm
Sie hatten Visionen und Ideale

Baden-Württembergs Grüne hätten sich bildungspolitisch so richtig freischwimmen können: Statt im…

1 Kommentar
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

7 Kommentare verfügbar

  • MichaK
    vor 6 Stunden
    Antworten
    Eine Katzensteuer? Wäre lustig! Freigänger haben oft mehrere "Zuhause", somit mehrere Besitzer, die durch Gabe von Futter und Geborgenheit zu Haltern werden. Juristisch gesehen.
    Aus 1 Katze könnten so mehrere Steuerbescheide werden. Und die Weisheit, dass eine Katze 7 Leben hat, würde durch den…
Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 762 / Tadaaa mit Katzensteuer / MichaK / vor 4 Stunden 12 Minuten
Eine Katzensteuer? Wäre lustig! Freigänger haben oft mehrere "Zuhause", somit mehrere Besitzer, die durch Gabe von Futter und Geborgenheit zu Haltern werden. Juristisch gesehen. Aus 1 Katze könnten so mehrere Steuerbescheide werden. Und die...

Ausgabe 762 / Die Untreuen / MichaK / vor 4 Stunden 26 Minuten
@Gerald Wissler Die sogenannte "Clankriminalität" hat einen verschwindend geringen Anteil an der Gesamtkriminalität. Das ständige Wiederkäuen von "Clankriminalität" in den einschlägig bekannten Hetzmedien bedient deren Blase, ist...

Ausgabe 762 / Kommunen am Limit / Tütenträger / vor 17 Stunden 18 Minuten
Wer Milliarden für einen Schwachmatenbahnhof rauswirft, der sollte auch ein paar Euro für ein Bibliotheksregal übrig haben.

Ausgabe 762 / Tadaaa mit Katzensteuer / Bella / vor 21 Stunden 13 Minuten
Hallo Herr Horn, ich belle Sie jetzt mit gutem Grund an: Wer sagt, dass Hunde 'grundlos' bellen? Ihr 'Grund' ist das angeborene plus erlernte Verhaltensrepertoire, wobei auch erlernt wird (oder per Training dem Tier beigebracht wird),...

Ausgabe 762 / Tadaaa mit Katzensteuer / W.H.B. / vor 1 Tag 16 Stunden
Unsere Nachbarn haben einen Beagle und mehrere Katzen. Beide sind berufstätig und die Kinder gehen zur Schule. Der Hund ist eingesperrt und kläfft den halben Tag. Ausgang bekommt er, wenn das älteste Kind von der Schule kommt. Da wird dann ein Spaziergang...

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!