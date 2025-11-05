Das Wettern der Woche: ... sagt mir jetzt grad nix

Rund 1,3 Millionen Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren nutzen digitale Medien in riskantem oder krankhaftem Maße, Jungs sind spielsüchtig, Mädchen essen schlecht, alle sind psychisch auffällig, würden also bei der nächsten Musterung bei Breuer durchfallen. Abgesehen davon, dass die Jungs von heute eher kämpfen als tanzen wollen (weder noch in der Ukraine) und lieber den starken Maxe markieren. Das ist die Vorgabe unserer Gesellschaft, die pocht auf Konsum-auf-Teufel-komm-raus: ein wundersamer Ausstieg aus den Zukunftsängsten. Wissen und Glauben verbrüdern sich. Viele junge Menschen trauen den meisten politisch Verantwortlichen keine Lösungskompetenz zu, außer wenn sie blau sind.

Beim Thema Gewalt nähern sich die Jungs eher "Bild" an: paar in die Fresse, wenn's dir nicht passt. "'Bild' macht blöd", sagten wir einst. "Peter Thiel noch mehr", meint da meine Omi Glimbzsch aus Zittau. "Der Palantirer segelt doch im Windschatten von Donald Trump! Und mit im Boot sitzen Leute wie Dobrindt, Merz und Söder." Wenn man so will: die größten Lügenbolde dieser Tage. Zu diesem Schluss kommt unsereins nach der Sichtung von Georg Restles "Monitor" vom 30.10.2025: Die Sendung ohne Maus überführt die drei Kryptochristen als Oberschwindler vor dem Herrn – vom Stadtbild (hatten wir schon) über Sozialbetrug bis zur Verachtung für Menschenrechte ist bei den drei Scheinheiligen alles dabei, was geeignet ist, die Mitmenschen schlechtzumachen. Nein, nein, die drei sind nicht alleine – weder Grüne noch Sozis haben genug Arsch in der Hose, um mit Fakten zu kontern. Ja, komm, mach Gegenbeweis!

Richtig ist auch: Wir sollten nicht alles schlechtmachen. Aber das Gutreden hilft nun mal oooch nischt. Es steigt die Zahl jener, die sich absichtlich oder aus Desinteresse kaum mit journalistisch aufbereiteten Nachrichten informieren, sondern so was vor allem über Social Media beziehen – eine Unterversorgung mit Nachrichten, Fach- und Sachinformation im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt. Was sagt uns das? Nicht nur die Schulen brauchen mehr Arsch in der Hose, wenn es darum geht, den Hitlerianern das Wort zu entziehen! Auch die Medien brauchen mehr Mut, der Realität ins fiese Gesicht zu schauen.

"Hitler – ist das nich der Typ, der die Juden in den Senkel gestellt hat?"



Peter Grohmann ist Kabarettist und Koordinator beim Bürgerprojekt Die AnStifter. Alle Wettern-Videos gibt's hier zum Nachgucken.