Ausgabe 756
Kolumne

Das Wettern der Woche

... aber Führungsrolle!

Das Wettern der Woche: ... aber Führungsrolle!
|

Datum:

Nein, nicht Frühlingsrolle, F-ü-h-r-u-n-g-s-rolle, meine Damen und Herren! Die von Merz. Alles was sonst fliegt: abschießen. Wir schaffen es zwar nicht, Gesetz und Ordnung im Lande zu garantieren – aber deutsche Führungsrolle, den doppelten Rittberger, das schaffen wir.

Wir kriegen die Sache mit dem Sozialstaat nicht gebacken, die Armen wachsen einfach unkontrolliert weiter, wo wir auch kürzen! Pustekuchen Grundsicherung? Ist doch nur ein Wort, Leute, ein Wort! Wir kapitulieren am Tag des Kindes vor Kinderrechten, kollabieren am Frauentag, kippen beim Welttag der Behinderten aus dem Rollstuhl – aber Führungsrolle, da sind wir in der ersten Reihe. Gift im Ackerboden, Tempolimit auf Autobahnen, Mikroplastik im Hirn – da ziehen wir den Schwanz ein. Aber Führungsrolle! Atommüll? Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich. Und nebenbei: Juden mit Kippa bleiben am besten zu Hause, mit und ohne Führungsrolle.

Höhere Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer? Marode Bahnbrücken reparieren? Medikamentensicherheit? Kriegen wir nicht hin, wollen auch nicht. Wir schaffen ja nicht mal das mit dem Flaschenpfand auf Weinflaschen oder, eine Nummer kleiner, den ganz großen Steuersündern auf die Schliche zu kommen, obwohl wir alle Schliche kennen. Warum? Weil die sonst sehr, sehr böse werden können, sagt meine Omi Glimbzsch in Zittau. Der Schutz deutscher Staatsbürger im Ausland? Erst im Todesfall. Aber Führungsrolle. Sonst geht's uns soweit gut, keine Klagen, nur fahle Gesichter bei der blauen Wahlvorschau.

Okay. Alle im Boot? Dann Führungsrolle. In Europa? Nein, in der Welt. Da haben wir einen Anspruch drauf, einen menschen- und merzgemachten, so sicher wie das Verbrenner-doch-nicht-Aus. Das hat der Merz betont – und die stärkste Armee Europas angekündigt. Wenn schon, denn schon!

Mag ja sein, lieber Artikel 3 im Grundgesetz: Alle Menschen seien gleich, Männer und Frauen seien gar ganz und gar gleichberechtigt, eine Benachteiligung oder Bevorzugung wegen Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat, Herkunft, Glauben, religiösen oder politischen Ansichten oder wegen Behinderung sei ja ohnedies verboten. Das ist wie mit der Würde des Menschen – die ist sogar unantastbar, aber halt Auslegungssache, wie das mit der Führungsrolle.


Peter Grohmann ist Kabarettist und Koordinator beim Bürgerprojekt Die AnStifter. Alle Wettern-Videos gibt's hier zum Nachgucken.

Weitere Artikel der Ausgabe 756 vom 24.09.2025

Steuergerechtigkeit
Geschenk ohne eigene Leistung

Auch in Baden-Württemberg werden Reiche immer reicher. Das Interesse an einer gerechteren…
Ausstellung "Hope in Darkness"
Widerstand in Malerei

Das Taliban-Regime tilgt Frauen aus der afghanischen Öffentlichkeit. Mädchen dürfen nicht mehr zur…
 
Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

Letzte Kommentare:

Ausgabe 756 / Deutschlands dümmste Journalistin / Tom / vor 2 Stunden 49 Minuten
Im Rundfunkstaatsvertrag steht "unparteiisch und ausgewogen", um genau zu sein. Mitte rechts ist keine Partei, sondern eine politische Ansicht und ausgewogen wäre es, neben heute Show, Böhmermann und Politikum (Radio) etc auch diese Ansicht zu...

Ausgabe 756 / Deutschlands dümmste Journalistin / Mitdenker / vor 12 Stunden 6 Minuten
So viele Wörter für die eine Aussage: "Alle die nicht dieselbe Meinung wie Oettle haben sind dumm". Erinnert stark DT.

Ausgabe 756 / Irgendwie der Katastrophe trotzen / Waldemar Grytz / vor 12 Stunden 17 Minuten
'... es gibt einen krassen Rassismus innerhalb der jüdischen Gesellschaft' Eines vorweg: das Judentum ist eine Religion und Kulturgemeinschaft, die Anspruch hat auf staatlichen Schutz und gesellschaftliche Akzeptanz. Der Zionismus ist aber nicht...

Ausgabe 756 / Irgendwie der Katastrophe trotzen / Gelbkopf / vor 12 Stunden 36 Minuten
Danke an alle Beteiligten und an KONTEXT für diese erkenntnisreiche Diskussion - so habe ich endlich begriffen, was "Staatenlosigkeit" bedeutet.

Ausgabe 756 / Deutschlands dümmste Journalistin / thomas / vor 15 Stunden 9 Minuten
Ein Artikel mit sehr viel Substanz, Gravitas, intellektueller Diffenziertheit -- kurz: von höchstem journalistischen Standard. Ich hoffe Ihre Arbeitgeber beim ÖRR nehmen von Ihnen Notiz und empfehlen Sie für Höheres!

