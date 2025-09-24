Werde KONTEXT:Unterstützer
Ausgabe 756
Schaubühne

Ausstellung "Hope in Darkness"

Widerstand in Malerei

Ausstellung "Hope in Darkness": Widerstand in Malerei
Das Taliban-Regime tilgt Frauen aus der afghanischen Öffentlichkeit. Mädchen dürfen nicht mehr zur Schule, Frauen müssen Burka tragen, Reisen sind eingeschränkt. Eine Gruppe junger Afghaninnen leistet mutig Widerstand und malt im Verborgenen verbotene Bilder. Die sind nun in Stuttgart zu sehen.

"Ich wollte in diesem Gemälde meine Schmerzen darstellen, die ich nie ausgesprochen habe oder die, wenn sie ausgesprochen wurden, niemand bereit war, zu hören. Jede Träne, die aus den Augen dieser Frau fließt, symbolisiert Schreie, Krieg, Unterdrückung und die Verhinderung von Gerechtigkeit. Die Schmetterlinge stehen für Hoffnung, und ihr Kopftuch ist ein Symbol des Kampfes. Die blaue Farbe bedeutet Frieden."
"Mädchen sollten wie Jungen unterrichtet werden, die religiöse Begründung für die Schließungen ist unlogisch. Der Prophet Mohammed betonte die Bedeutung von Bildung für muslimische Mädchen und Jungen. Die Wiedereröffnung von Schulen und Unis ist der Traum afghanischer Mädchen."
"Das Bild drückt das Bedauern eines Mädchens über den Mangel an Sicherheit und Freiheit aus. Es sind verfallene Gebäude zu sehen und der letzte Raum ist verblasst und staubig, was Zerstörung, Traurigkeit und Verzweiflung zeigt und an den Krieg erinnert."
"Dieses Werk zeigt ein Mädchen, das durch Zwangs- und Frühverheiratung ihre Bildung aufgeben musste und ihrer Zukunft beraubt wurde."
"Das Bild drückt den unerfüllten Wunsch aller afghanischen Mädchen nach Bildung und Freiheit aus. In der heutigen Situation sind Frauen in Afghanistan nicht nur ihrer Grundrechte, sondern auch ihrer Identität und Freiheit beraubt."
"Ich zeige zwei Frauen: eine in beengter Dunkelheit, die andere in friedlichem Schlaf. Blumen auf dem Schleier stehen für einen Frühling, in dem Schulen und Universitäten sich auch wieder für Frauen öffnen. Dunkle Farben repräsentieren Unwissenheit. Frauen in Afghanistan heute sind wie Vögel im Käfig, mit Schmerz und Trauma."
Nach ihrer zweiten Machtübernahme 2021 schlossen die Taliban in Afghanistan Schulen und Universitäten für Mädchen und Frauen. Sie entließen sie aus staatlichen und privaten Einrichtungen. Öffentliche Verkehrsmittel stehen Frauen kaum noch zur Verfügung, Reisen sind für Frauen stark eingeschränkt, ohne einen Mann dürfen sie die Wohnungen und Häuser nicht verlassen. Restaurants oder Parks sind für Frauen nicht mehr zugänglich, das hörbare Sprechen in der Öffentlichkeit steht für Frauen unter Strafe, das sei Sünde, berichtete Human Rights Watch im vergangenen Jahr. Nawroz, das Neujahrsfest, ist für Frauen verboten, ebenso Sport, Theater, die meisten Berufe, sie dürfen keine Geschäfte führen, keinen Handel treiben, nicht in Fitnessstudios. Fenster, hinter denen sich Frauen aufhalten, müssen zugehängt werden. Männer, die all das in ihren Familien nicht genügend umsetzen, bestrafen die Taliban, wer nicht mit dem Regime kooperiert, wird verfolgt.

"Ich habe ein Kind gemalt, das in seinen Träumen den Vater sieht, der liebevoll Spielzeug bringt und es mit einem Lächeln streichelt. Doch beim Erwachen trifft es die bittere Realität: Kriege und Gewalt haben den Vater genommen."

Unter der Taliban-Herrschaft ist es Frauen auch verboten, kritische oder emotionale Bilder zu malen. Die Gemälde, die nun im Stuttgarter Rathaus zu sehen sind, entstanden heimlich und gelangten über private Netzwerke in den Iran, von dort wurden sie 2024 nach Deutschland geschickt. Seitdem reist die Ausstellung durchs Land, organisiert vom Osnabrücker Verein Fida zusammen mit der Menschenrechtsorganisation Terre des Hommes. Noch bis 10. November ist sie in Stuttgart zu sehen. Es sind Bilder, die an der Seele rühren. Sie erzählen von verlorenen Träumen, von Gewalt und Gefangenschaft, aber auch der Hoffnung auf ein freies Leben. "Diese Ausstellung ist für mich nicht nur Kunst. Sie ist Widerstand. Sie ist ein Schrei nach Freiheit", sagte die junge Afghanin Mahdie von Terre des Hommes bei der Vernissage der "Hope in Darkness"-Ausstellung in Würselen bei Aachen.

"Die Taliban nehmen sich die Schwächsten"

Die internationale Gemeinschaft bleibt angesichts der nahezu vollständigen Unterdrückung und der Tilgung von Frauen aus dem öffentlichen Leben stumm. Dabei sind nicht nur Frauen betroffen. Kinderarbeit hat in Afghanistan massiv zugenommen, berichtet Terre des Hommes in einem Bericht, der die Fluchtgründe afghanischer Kinder untersucht hat. Mädchen werden zwangsverheiratet, Buben als Kindersoldaten rekrutiert oder ebenfalls sexuell ausgebeutet. "Die Taliban nehmen sich die Schwächsten. Kinder ohne Schutz. Sie missbrauchen sie. Sie machen sie kaputt. Es ist der reinste Horror", berichtet Najib, der als Minderjähriger nach Deutschland geflohen ist, in der Broschüre. Die 19-jährige Chakawak erzählt: "Die meisten meiner Freundinnen wurden gezwungen, zu heiraten. Sie haben nichts mehr. Keine Rechte, kein Leben. Immer häufiger höre ich von Suiziden."

"Mit diesem Bild möchte ich auf die vergessene Situation der afghanischen Frauen aufmerksam machen. Die verschwommenen Augen, Ohren und Lippen auf dem schwarzen Hintergrund zeigen, dass die Welt zwar zusieht, uns aber vergessen hat."

Und obwohl die Menschenrechtsverletzungen täglich zunehmen, werden immer mehr geflüchtete Menschen wieder nach Afghanistan zurückgeschoben. Aus dem Iran und Pakistan, den Hauptzielen afghanischer Flüchtender, auch aus der Türkei. Für Deutschland verhandelt Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) derzeit mit den Taliban, den Tätern, den brutalen Unterdrückern von Frauen und Kindern, um Abschiebungen per Linienflug möglich zu machen. Für Dobrindt sind das "technische Kontakte", zitiert ihn die "Tagesschau".

"Dieses Bild zeigt die Situation von Frauen, die Gewalt erfahren. Für sie gibt es keine Gerechtigkeit. Sie müssen selbst ihre Stimme erheben und ihre Rechte einfordern. Frauen leben jahrelang an der Seite eines Mannes, der sie wie Sklaven behandelt. Sie beginnen den Tag mit tränengefüllten Augen und gebrochenem Herzen, ohne Hoffnung auf einen guten Tag."

Hoffnung in der Dunkelheit

Wenn demokratische Parteien Menschenrechten den Rücken kehren, bleibt nur die Zivilgesellschaft. Eines ihrer Projekte ist "Hope in Darkness" des Vereins Fida in Osnabrück, gegründet von afghanischen Frauen im Exil. Das Team besteht aus acht Afghaninnen und zwei deutschen Unterstützerinnen, arbeitet in Deutschland und Afghanistan daran, die abgeschotteten Frauen mit der Welt zu verbinden und sie in dunklen Zeiten trotzdem sichtbar zu machen. Sie sind wie ein Hilferuf, ein Aufruf zur Zusammenarbeit und Unterstützung, damit diejenigen Stimmen gehört werden, die an den Rand gedrängt sind.

Um Künstlerinnen vor Ort zu unterstützen, hat "Hope in Darkness" eine Mailplattform geschaffen: Nachrichten werden gesammelt, übersetzt und auf versteckten Wegen an die Künstlerinnen weitergeleitet.


Bis 24. Oktober ist die Ausstellung noch im Stuttgarter Rathaus zu sehen, ab 27. Oktober dann in den Stadtteilbüchereien Stuttgart-Degerloch, -Zuffenhausen und -Feuerbach. Weitere Termine hier.

"Ein gefangenes Mädchen spielt auf der Geige in der Hoffnung auf Frieden und Ruhe. Der Stacheldraht steht für die Einschränkungen, die die Gesellschaft ihr auferlegt hat. Die Vögel verkörpern Freiheit, während die schwarze Wolke eine dunkle Gesellschaft repräsentiert. Doch im Herzen und in den Gedanken dieses Mädchens existieren noch immer Schönheit und Hoffnung. Sie träumt von einer Zukunft, in der Tanz und Musik für alle Frauen möglich sind."

Weitere Artikel der Ausgabe 756 vom 24.09.2025

Das Wettern der Woche
... aber Führungsrolle!

Nein, nicht Frühlingsrolle, F-ü-h-r-u-n-g-s-rolle, meine Damen und Herren! Die von Merz. Alles was…
 
