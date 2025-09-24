Ausstellung "Hope in Darkness": Widerstand in Malerei

"Ich habe ein Kind gemalt, das in seinen Träumen den Vater sieht, der liebevoll Spielzeug bringt und es mit einem Lächeln streichelt. Doch beim Erwachen trifft es die bittere Realität: Kriege und Gewalt haben den Vater genommen."

Unter der Taliban-Herrschaft ist es Frauen auch verboten, kritische oder emotionale Bilder zu malen. Die Gemälde, die nun im Stuttgarter Rathaus zu sehen sind, entstanden heimlich und gelangten über private Netzwerke in den Iran, von dort wurden sie 2024 nach Deutschland geschickt. Seitdem reist die Ausstellung durchs Land, organisiert vom Osnabrücker Verein Fida zusammen mit der Menschenrechtsorganisation Terre des Hommes. Noch bis 10. November ist sie in Stuttgart zu sehen. Es sind Bilder, die an der Seele rühren. Sie erzählen von verlorenen Träumen, von Gewalt und Gefangenschaft, aber auch der Hoffnung auf ein freies Leben. "Diese Ausstellung ist für mich nicht nur Kunst. Sie ist Widerstand. Sie ist ein Schrei nach Freiheit", sagte die junge Afghanin Mahdie von Terre des Hommes bei der Vernissage der "Hope in Darkness"-Ausstellung in Würselen bei Aachen.

"Die Taliban nehmen sich die Schwächsten"

Die internationale Gemeinschaft bleibt angesichts der nahezu vollständigen Unterdrückung und der Tilgung von Frauen aus dem öffentlichen Leben stumm. Dabei sind nicht nur Frauen betroffen. Kinderarbeit hat in Afghanistan massiv zugenommen, berichtet Terre des Hommes in einem Bericht, der die Fluchtgründe afghanischer Kinder untersucht hat. Mädchen werden zwangsverheiratet, Buben als Kindersoldaten rekrutiert oder ebenfalls sexuell ausgebeutet. "Die Taliban nehmen sich die Schwächsten. Kinder ohne Schutz. Sie missbrauchen sie. Sie machen sie kaputt. Es ist der reinste Horror", berichtet Najib, der als Minderjähriger nach Deutschland geflohen ist, in der Broschüre. Die 19-jährige Chakawak erzählt: "Die meisten meiner Freundinnen wurden gezwungen, zu heiraten. Sie haben nichts mehr. Keine Rechte, kein Leben. Immer häufiger höre ich von Suiziden."