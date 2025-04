Buch "Angekommen in Renningen": "Ein Leben ohne ständige Verhaftungen"

Fiori Tekleab aus Eritrea

Ich wurde 1989 in Eritrea geboren als fünftes Kind von insgesamt sieben Kindern. Wir waren wohlhabend. Mein Vater konnte es sich leisten, alle Kinder zur Schule zu schicken. Das 12. Schuljahr findet in einem Militär-Camp statt. Danach wird einem eine Ausbildung oder unbefristeter Militärdienst zugeteilt. Da meine Mutter krank war, blieb ich heimlich zuhause, wurde aber nach einiger Zeit verhaftet und kam ins Gefängnis. Danach kam ich zum Militär. Mehrfach bin ich desertiert und wurde wieder gefangen und zum Militär gebracht.

Dazwischen habe ich geheiratet. Auch mein Mann wurde vom Militär gesucht, deshalb ging er in den Sudan. Ich wurde nochmals verhaftet. Zusammen mit einer Frau bin ich aus dem Gefängnis zu Verwandten in den Sudan geflohen. Ohne Papiere wird man dort verfolgt. Nachdem ich meinen Mann wieder gefunden hatte, beschlossen wir, nach Europa zu fliehen, um ein Leben ohne ständige Verhaftungen zu führen.

Im März 2016 starteten wir zusammen mit anderen in drei Lastwagen Richtung Libyen. Der LKW, in dem mein Mann saß, wurde von der Polizei angehalten und die Menschen verhaftet. Ich setzte meine Flucht fort. Es war schrecklich, ich mag mich nicht erinnern. Meine Flucht dauerte vier Monate. In Italien waren die Leute nett, aber das Flüchtlingscamp furchtbar. Wir hörten, dass die Situation in Deutschland besser sei. So fuhr ich per Zug nach Basel.

Eritreer bekommen keine Pässe, deshalb konnten wir keine Familienzusammenführung beantragen. So kam mein Mann 2019 per Schleuser nach Griechenland und dann legal nach Deutschland. Mit Hilfe unserer Sozialarbeiterin fand er 2021 Arbeit. Ebenfalls mangels Heiratsdokumenten haben wir am 31.10.2023 in Dänemark nochmals geheiratet, diese Papiere werden in Deutschland anerkannt. Wir sind Deutschland dankbar und genießen es, endlich frei zu sein: frei vom nicht endenden Militärdienst, frei vom Gefängnis, frei zur Meinungsäußerung und frei zu entscheiden, wo wir leben wollen.