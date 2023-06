Fotoausstellung "Like a Bird": Mit Burka und Jonglierkeulen

"Like a Bird", wie ein Vogel: So lautet der Titel der Serie von Johanna-Maria Fritz über Zirkuskultur in islamischen Ländern, aus der nun 101 Aufnahmen im Stadthaus Ulm ausgestellt sind. Die Ausstellung beginnt mit Palästina. Sie trennt jedoch nicht zwischen Gazastreifen und Westbank, was ein wenig schade ist, denn die Unterschiede sind groß und auf den Fotos zum Teil auch erkennbar. Man spricht von Autonomiegebieten, doch die Autonomie im Westjordanland ist begrenzt. Der Zirkuslehrer Mohammad Faisal Abu Sacha, den Fritz 2015 in seinem Haus in Bir Zait aufgenommen hat, wurde anschließend ohne Angabe von Gründen verhaftet und verbrachte zwei Jahre im Gefängnis. Er weiß nicht, was ihm vorgeworfen wird. Es gab keine Anklage, keinen Prozess. Am 30. August 2017 wurde er wieder entlassen.

"Wir lesen vom Nahostkonflikt hin und wieder in unseren Zeitungen", kommentiert Daniela Yvonne Baumann, die Kuratorin der Ausstellung, "bekommen aber oft sehr stark die israelische Seite dieses Konflikts präsentiert", der ein asymmetrischer sei. Im Gazastreifen regiert die Hamas, seit sie bei den Wahlen 2006 die absolute Mehrheit errungen hat. Er ist ein eigenständiges Gebiet, aber ohne Ein- und Ausgang. Ein Bild zeigt vermummte Kämpfer, die auf einem Pritschenwagen vorbeifahren, während ein bunter Clown auf Stelzen mit Jonglierkeulen am Rand steht und ihnen nachsieht.