Ausstellung "Stuttgart–Afghanistan": Eine verstrickte Beziehung

Verwoben mit Afghanistan und Stuttgart ist auch Hosa Mangal. Sie begleitet Annette Krämer bei der Führung. Die 31-Jährige ist Deutsch-Afghanin und Teil von "Etangled". 2019 kam sie durch ihre Eltern in Kontakt mit der Gruppe. Damals arbeitete Mangal noch in einem Industriebetrieb für Gabelstapler. Schon länger wollte sie kreativ arbeiten, aus ihrem Industrie-Job ausbrechen, "da war Entangled so ein richtiger Augenöffner". Durch das Projekt habe sie endlich mehr von sich und ihrer Geschichte preisgeben können, denn sie komme aus einer kreativen Familie, berichtet die junge Frau. In den Neunziger Jahren flohen ihre Eltern aus Afghanistan nach Stuttgart. Ihr Vater befasste sich an der Kunstschule mit dem bekannten afghanischen Malers Abdul Ghafur Breshna, dessen Bilder auch in der Ausstellung hängen.

Neben dem Ghazni-Marmor hängt ein kleines Bild. Zu sehen ist eine historische Schlacht in Afghanistan. Soldaten reiten auf Pferden, jemand zieht eine Kanone, im Hintergrund sieht man eine Frau, die eine grüne Flagge schwenkt. In Afghanistan kenne jede:r diese Szene. "Die Frau hat damals Lieder für die Krieger gesungen und sie irgendwann selbst in den Sieg geführt", erklärt Mangal. Gemalt hat die Szene ihr Vater Nasser Mangal, Hosa hat sein Bild der Ausstellung geliehen. "Bei der Eröffnung habe ich das Bild präsentiert, aber mein Vater hat nicht alles verstanden. Neulich war ich mit ihm noch mal hier im Museum, das war ein bewegender Moment", erzählt die junge Frau. "Mir bedeutet es extrem viel, dass ich hier etwas von meinem Papa zeigen kann, denn sonst hätte das Bild wahrscheinlich nie jemand gesehen."

Kriegsteppiche und Fluchthandys

Hosa führt in einen anderen Bereich der Ausstellung. Über eine Projektion sind Fotos von afghanischen Frauen zu sehen, viele von ihnen in traditionellen afghanischen Kleidern. Unter den Bildern steht #donottouchmyclothes, Titel der Installation und Protestparole zugleich. Nach der Machtübernahme der Taliban 2021 und dem fluchtartigen Abzug der westlichen Kräfte protestierten weltweit afghanische Frauen gegen die neue Kleiderordnung für Studentinnen in Afghanistan. Hosa Mangal hat diese Bilder kuratiert und einen Begleittext geschrieben. In einem Schaufenster daneben hängen einzelne, traditionell bunte Gewänder.