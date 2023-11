Frauenkulturzentrum Sarah: Mut zum Anpacken

Innerhalb von nur drei Monaten renovierten die Gründerinnen, zwei davon Architektinnen, das Gebäude. Das prestigevolle Gründerzeithaus war gut an den Nahverkehr angebunden, was die unabhängige Anreise für Frauen leichter machen sollte. "Unser Glück, dass wir vom Fach waren", meint Laufner und lacht. Zuvor war das Landeskriminalamt in dem Gebäude untergebracht, in alten bedrückenden Büroräumen, auch mussten sie Küchen und Bäder neu einbauen. Noch kurz vor der Eröffnung sahen Passantinnen im Vorbeigehen, wie die Frauen auf der Straße den Teppichboden zurechtschnitten. "Die Nachbarrinnen haben gemerkt, wir Frauen packen richtig hier an. In Bezug auf die Größe des Projektes, ein 5-geschossiges Gründerzeithaus zu mieten, waren wir mutig, weil wir von unserem Vorhaben überzeugt waren".

So entstand das Sarah. Ins Erdgeschoss kam ein Café, in die oberen Stockwerke zogen Frauen-WGs. Da es damals besonders wichtig war für Frauen, sich beruflich zu ermächtigen, entstanden auch einige Werkstätten, darunter eine Schreinerei, ein Raum zum Töpfern und ein Fotolabor. Die Bibliothek ist inzwischen vom ersten Stock in den Keller gewandert.

"Müssen wir da dann alle Röcke anziehen?"

Odile Laufner sitzt in ihrem Architekturbüro in Stuttgart-Möhringen. Ihr schwarzes Outfit wirkt schlicht, aber durchdacht, ihr minimalistischer Auftritt verleiht ihren Worten Klarheit. Es passt zu einer Frau, die weiß, was sie will. "Wir hatten einen Antrag auf städtische Förderung gestellt, weil Kultur immer öffentlich gefördert werden muss", erzählt sie. Einige Herren aus dem Stuttgarter Gemeinderat kommentierten dies mit der Bemerkung "Müssen wir da dann alle Röcke anziehen?". Die Förderung hatte letztlich auch eher symbolischen Umfang. Die Eröffnung des Sarah allerdings konnte Baden-Württemberg im Fernsehen, der "Landesschau" des damaligen SDR, verfolgen.