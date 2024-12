Schulprojekt: Frauen in Afghanistan: "Ihr wärt längst verheiratet"

Sind Sie immer noch zusammen?

Ja, wir sind immer noch zusammen.

Darf man sich in Afghanistan scheiden lassen?

Es ist nicht so einfach wie in Deutschland oder Europa. Bei uns in Afghanistan geht es immer um religiöse Gesetze. Theoretisch könnten beide Seiten sich scheiden lassen, aber das ist eine Männergesellschaft mit Männermacht. Wenn, dann lassen sich die Männer scheiden, sie heiraten ja auch zwei oder drei Mal. Wenn der Mann eine Frau loswerden will, dann kommen die Familien zusammen. Da wird viel geredet und am Ende muss die Frau gehen.

Was machen geschiedene Frauen?

Meistens werden sie von der Familie wieder aufgenommen. Denn das gibt es nicht, dass Frauen alleine leben und eine eigene Wohnung haben. Das gab es nur in den 20 Jahren Demokratie, die der Westen uns gebracht hatte. Da gab es übrigens auch Frauenhäuser.

Wenn ein Taliban eine Frau heiraten will, aber die nicht will, was passiert dann?

Das gibt es oft und immer wieder passiert es, dass die Frauen sich dann umbringen. Manche haben Benzin über ihren eigenen Körper geschüttet und sich angezündet oder sie haben Medikamente genommen. Die Taliban wollen oft Minderjährige heiraten, das ist furchtbar. Und ihr wisst vielleicht: Mädchen dürfen nur sechs Jahre zur Schule gehen. Alles ist bei uns seit drei Jahren die volle Katastrophe, was Frauen angeht.