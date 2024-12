Schulprojekt: Hunger weltweit: "Man kann etwas bewegen"

Das ist eine Sache, die geordnet laufen muss. Am Anfang von jeder Katastrophe ist alles durcheinander. Und in den ersten Tagen läuft es so, dass vor Ort auch Leute helfen wollen. Die sammeln dann privat Nahrungsmittel und verteilen die Sachen aus dem Auto. Das sind immer chaotische Zustände, weil die Leute so verzweifelt sind und sich schlagen um die Nahrungsmittel. Die einen wollen als erste da sein, Frauen wollen Essen für ihre Kinder haben. Das sind ziemlich deprimierende Bilder. Und deshalb ist es wichtig, dass Hilfsorganisationen da sind, die diese Verteilung in geordnete Bahnen lenken. Es wird eine Liste gemacht von Leuten, die Nahrungsmittel brauchen, die können sich dann anstellen und werden versorgt. So laufen die Projekte ab.

Wie haben Sie selber überlebt? Ist es ein schlechtes Gefühl, selber zu essen und die anderen haben nichts?

Ja. Das war ein schlimmes Erlebnis. Ich war auch in Somalia, in Mogadischu, dort herrschte Dürre und es war Bürgerkrieg. Familien haben sich über viele Kilometer durch das Dürregebiet zum einzigen Kinderkrankenhaus geschleppt. Und wir haben Medikamente von Kenia zu dem Kinderkrankenhaus gebracht. Es waren dann auch genug Nahrungsmittel vor Ort. Aber wenn zum Beispiel Kinder zu lange kein Wasser und keine Nahrung bekommen, bekommen sie Durchfall. Und dann sind da all die verzweifelten Eltern mit ihren Kindern und die Ärztin sagt einem, also das Kind wird sterben oder dieses Kind überlebt nicht. Diese Kinder sind dem Tode geweiht und die Eltern schauen einen an und denken, jetzt ist der Retter angekommen und bringt ein Wundermittel. Und selber ist man gesund und hat auch genug zu essen und zu trinken. Das ist sehr schlimm, das hat mich jedes Mal sehr mitgenommen. Aber man hat natürlich andererseits das gute Gefühl gehabt, dass man zumindest Medikamente gebracht hat, die für diejenigen die Rettung waren, die noch in einigermaßen gutem Zustand waren.

Wir haben noch eine Frage: Wie gehen Sie mit der Belastung um?

Manchmal ist das schwierig. Man braucht Abstand und muss eine Art von Distanz aufbauen. Man muss sich sagen, ich bin jetzt da, um zu helfen und das ist wichtig. Ich habe beim Tsunami 2004 in Sri Lanka schreckliche Bilder gesehen von Menschen, die da umgekommen sind. Ich habe in Indien mit einer Frau und ihrer Tochter gesprochen, die vor dem Haus standen, in dem ihr Mann und Vater beim Erdbeben verschüttet worden sind. Da haben unter den Trümmern noch die Haarspitzen von dem Verschütteten rausgeguckt. Solche Sachen darf man nicht zu nah an sich herankommen lassen.