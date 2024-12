Schulprojekt Bismarckschule Stuttgart: Komplizierter als gedacht

Die drei Mädchen entscheiden sich für das Thema Frauen in Afghanistan. Zwei von ihnen waren als Kinder mit ihren Familien aus Afghanistan geflohen, von diversen Tanten in der alten Heimat hörten sie so dies und jenes, aber so richtig wissen sie nicht Bescheid. Irgendwie sei es schlimm dort. Wo liegt eigentlich Afghanistan, welche Nachbarländer hat es, und was war vor den Taliban? Die Mädelsgruppe googelt, mal mehr, mal weniger konzentriert, und so manche sucht lieber nach Bildern als nach Text. Die sind aber nicht so informativ. Und: "Nicht immer den ersten Googletreffer nehmen! Erst schauen, was das für eine Webseite und ob die seriös ist."

Wenn sie jemanden zum Befragen hätten, was würden sie wissen wollen? "Was machen arme Frauen, wenn sie ihre Regel haben?", "Können sie alleine auf die Straße?", "Dürfen die Frauen dort studieren?" Gute Fragen. Nun braucht es noch eine Interviewpartnerin. Eine Verwandte der Mädchen? Journalistisch nicht so passend, schließlich soll ja auch immer Distanz gewahrt werden. Dann laden sie Najia Ahmad ein, in die Schule zu kommen. Die Deutsch-Afghanin lebt schon lang in Deutschland, hat aber enge Kontakte nach Afghanistan und weiß, was dort los ist. Zu ihrer Unterstützung bringt sie ihre erwachsene Tochter mit. Am Ende der Interviewstunde setzt sich die junge Frau spontan ans Klavier und spielt, plötzlich wird es ganz still im Klassenzimmer.

Am Ende steht das Interview über Frauen in Afghanistan und Clara, Elham und Farzana ist klar geworden: In diesem Land wären sie nicht mehr in der Schule. Denn dort dürfen Mädchen höchstens sechs Jahre lang lernen. In ihrem Alter wären sie daheim und vielleicht sogar verheiratet? Die Vorstellung entsetzt die drei. "Wir sind doch noch Kinder!"