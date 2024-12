Präsidentschaftswahlen in Rumänien: Wendepunkt

Am 8. Dezember sollte die Stichwahl zwischen Georgescu und der Liberalen Elena Lasconi stattfinden, doch zwei Tage zuvor erlebt Rumänien noch ein politisches Erdbeben: Das rumänische Verfassungsgericht CCR annulliert am 6. Dezember in letzter Sekunde die Wahlen und kündigt für das Frühjahr 2025 Neuwahlen an. Grundlage dieser Entscheidung sind Geheimdienstberichte, die eine schwerwiegende Einflussnahme Russlands nachweisen. Eine Entscheidung, die auch im neu gewählten Parlament kontrovers aufgenommen wird. In all dem Chaos und zwischen den zwei Runden der Präsidentschaftswahlen wählten die Rumänen am 1. Dezember ein neues Parlament. Mit herben Verlusten, aber wiederholt als stärkste Kraft mit 22 Prozent, begrüßte der aktuelle sozialdemokratische Premierminister Ciolacu die Entscheidung des Gerichts. Es sei "die einzig richtige Lösung".

Elena Lasconi hingegen, die gegen Georgescu in der Stichwahl angetreten wäre, bezeichnet die Entscheidung als rechtswidrig und unmoralisch, spricht gar davon, dass die Demokratie in Rumänien "mit Füßen getreten" wurde. George Simion, Parteivorsitzender der rechtspopulistischen AUR – mit 18 Prozent zweitstärkste Kraft im Parlament –, bezeichnet die Annullierung als einen Putschversuch der etablierten Parteien. Die zwei neuen Parteien im Parlament, die rechtsnationalistische S.O.S. und POT – auch Rechtsextreme –, jeweils mit 7,4 Prozent und 6,5 Prozent gewählt, stimmen in den rechten Kanon mit ein.

"Ja, das System ist teilweise kaputt, diese Wahlperiode hat das ziemlich klar gemacht", resümiert der Demonstrant Teodor Preluca. Was sagt er als Vertreter des jungen, progressiven Rumäniens zur Annullierung der Wahlen? "Es kann die richtige Entscheidung gewesen sein, das wird sich aber noch zeigen müssen." Er räumt ein, dass an der Kritik, die Regierungspartei PSD sei aus eigenem Interesse maßgeblich an der Entscheidung beteiligt gewesen, etwas dran sein könnte. Doch die Beweislast der russischen Einflussnahme sei so erdrückend gewesen, dass etwas habe geschehen müssen. "Meiner Meinung nach ist Demokratie nicht nur eine Idee, sondern ein Prozess, der Richtlinien und Gesetzen unterliegen muss", betont Preluca. "Und wenn ein Kandidat sie derart verletzt und deshalb gewählt wird, darf der Prozess gestoppt und neu bewertet werden."

Die Bedeutung von unabhängigem Journalismus

Rumänische Journalist:innen haben in den vergangenen zwei Wochen Tag für Tag Recherchen vorantrieben und neue Erkenntnisse publiziert. Medien wie "Snoop", "Recorder", "Euronews" und "Context" haben die Bevölkerung informiert und einen so hohen öffentlichen Druck aufgebaut, dass Politiker im In- und Ausland reagieren mussten. Ein Wegschauen war nicht mehr möglich. Dabei legten sie nicht nur offen, wie es einem bislang unbekannten Extremisten unter Einflussnahme Russlands gelang, eine Wahl zu drehen, sondern auch eine tatsächliche Spaltung innerhalb Rumäniens.