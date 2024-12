Stuttgarter Gemeinderat: Wirre Debatte über Geflüchtete

Liberale, Konservative und die AfD sind sich einig: In Stuttgart soll es keine LEA geben. Der Oberbürgermeister bezeichnet die Landeshauptstadt als "nicht geeignet" und spricht von einer "Magnetwirkung" der Stadt für Geflüchtete. Worin genau die bestehen soll – günstige Mieten dürften es nicht sein – erläutert Nopper nicht, aber er nimmt diese "Magnetwirkung" schon heute, ganz ohne LEA, an Wochenenden und in den Abendstunden in der Innenstadt wahr. Er setze auf eine "konstruktiv-kritische Zusammenarbeit" mit dem Land, ohne hier auszuführen, was er damit meint. FDP-Mann Haag nennt eine LEA eine "Belastung für Bezirke". Und noch etwas bereitet ihm Sorgen: Schließlich sei es ja nicht so, dass "Flüchtlinge in einer LEA eingesperrt werden".

Wieso solle man sich Sorgen machen, wenn sich Geflüchtete frei in der Stadt bewegen können, fragt Pantisano. "Wovor haben Sie denn Angst?" Die Stuttgarter:innen hätten mehr Angst vor Autos als vor Geflüchteten, meint der Linke. Im Saal und auf der Tribüne wird er dafür lautstark ausgelacht. Und er attackiert den Oberbürgermeister direkt: Seine Solidaritätsbekundungen gegenüber ukrainischen Geflüchteten hätten keinen Wert, wenn er sich ansonsten gegen die Aufnahme stelle. "Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich die Contenance behalten habe bei Ihren Ausführungen", sagt Nopper, nachdem Pantisano zum Ende gekommen ist. Erneut Applaus.

Mehr Herz und Hirn wäre besser

Die LEA-Befürworter dagegen führen zum einem einen ökonomischen Grund an: Durch das sogenannte LEA-Privileg würden 20 Prozent der dort untergebrachten Geflüchteten der Stadt angerechnet, wodurch diese weniger Geflüchtete in kommunalen Unterkünften aufnehmen müsste. Und: Die LEA-Kosten übernimmt das Land. Zum anderen nennen sie moralische Gründe. "Hinter jeder Fluchtgeschichte stehen Menschen", sagt die Grüne Afina Albrecht. Die Stadt müsse ihre Verantwortung wahrnehmen und dafür sorgen, dass diese Menschen nicht auf der Straße landen. Dennis Landgraf (Tierschutzpartei) bittet, "mit Herz und Hirn" die Entscheidung zu treffen. Dem Grünen Fabian Reger stößt bei der Debatte etwas auf: Nopper behauptete, alle betroffenen Bezirksbeiräte hätten sich einstimmig gegen eine LEA ausgesprochen. Dabei sei das laut Reger beim Bezirksbeirat Bad Cannstatt nicht der Fall gewesen. Er sei enttäuscht, wie wenig mit Fakten und Wahrheit argumentiert werde. Bezirksvorsteher Bernd-Marcel Löffler bestätigt gegenüber Kontext: Ein Antrag der FDP gegen eine LEA in Bad Cannstatt wurde im Bezirksbeirat abgelehnt.

Die Diskussion hätte sich noch länger gezogen, hätte Hannes Rockenbauch (SÖS) nicht ihr Ende und die Abstimmung beantragt. Mit knapper Mehrheit, 31 gegen 29 Stimmen, wurde der Antrag der Ökosozialen angenommen, mit umgekehrtem Stimmverhältnis der FDP-Antrag abgelehnt. Die restlichen Tagesordnungspunkte wurden im Schnellverfahren abgearbeitet.

Videoüberwachung wird fortgesetzt

Der Gemeinderat beschloss zudem, 1,2 Millionen Euro für die kommende Silvesterfeier auf dem Schlossplatz auszugeben, allein 260.000 Euro kosten Programm und Künstler:innen, 250.000 Euro die Eventtechnik. Weiterer Punkt auf der Tagesordnung war die Videoüberwachung in der Innenstadt. Die 2022 in Betrieb genommenen Kameras werden ein weiteres Jahr die Innenstadt zwischen Kleinem Schlossplatz und Oberen Schlossgarten überwachen. Dagegen stimmte die Linke/SÖS, Puls und einige Sozialdemokraten, der Rest war dafür.