Kommunalwahl in Stuttgart: CDU und AfD – finde den Unterschied

Die Aussage ist auch als Hinweis an die CDU zu verstehen. Die hat ebenfalls einen Stimmungswandel in der Bevölkerung festgestellt und will geflüchtete Menschen jetzt nicht mehr gut aufnehmen und unterbringen. "Keine weitere Schaffung von Flüchtlingsunterkünften und keine Belegung von Sporthallen", heißt es in ihrem Programm zur Kommunalwahl am 9. Juni 2024. Stuttgart solle auf Deutschland und Europa einwirken, um "den unkontrollierten Zustrom nach Deutschland schnellstmöglich auf ein Minimum zu reduzieren". Stadtrat Markus Reiners, sicherheits- und sportpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, sagt, die Stadt Stuttgart sei "hinsichtlich der Unterbringung Geflüchteter nicht an der Grenze zur Überlastung, sondern schon deutlich darüber". Er fordert daher auch, dass "konsequenter geprüft wird, wer überhaupt nach Deutschland kommt und wer einen Anspruch hat, hier zu bleiben".

Kluger Tipp: frühzeitig vorausschauen

Inhaltlich und rhetorisch liegt das auf einer Linie mit der AfD. Diese weist in ihrem Wahlplakat – im Gegensatz zur Union – allerdings darauf hin, dass "Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgaben sind". Einen Aufnahmestopp fordert die AfD trotzdem und bemüht in diesem Zusammenhang ebenfalls das Märchen von "der ungesteuerten Massenmigration". Dabei ist die europäische Außengrenze längst zur tödlichsten der Welt geworden – im Bemühen, den Zustrom schnellstmöglich auf ein Minimum zu reduzieren. In Stuttgart hat sich dieser Kurs auch bemerkbar gemacht: Sechs Jahre in Folge sank die Zahl der Geflüchteten in der Stadt, zum Jahresbeginn 2022 waren es noch 4.300 Menschen.

Dann kam der russische Angriff auf die Ukraine, durch den Millionen ihre Heimat verloren, und die Zahl der Schutzsuchenden erreichte einen neuen Höchststand von aktuell 10.000 Menschen. Die Stadt hat einen guten Überblick, um wen es sich handelt und was diese Menschen erlebt haben, weil konsequent geprüft wird, wer überhaupt nach Deutschland kommt und ob die Gekommenen einen Anspruch haben, hier zu bleiben. Im Vergleich zu den teils chaotischen Zuständen von 2016 funktioniert die Unterbringung trotz der Rekordzahl von Geflüchteten aktuell deutlich besser.

Es sei Stuttgart "in der Vergangenheit ziemlich geräuschlos gelungen", viele Menschen gut unterzubringen, sagte die grüne Stadträtin Marina Silverii bei der Präsentation des Verwaltungsberichts im Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen. Bedauerlich sei jedoch, dass man "nicht frühzeitig vorausschauend für weitere Unterkünfte und Plätze in Stuttgart gesorgt" habe, weswegen man sich nun in einer "äußerst schwierigen Situation" befinde.

7.000 Unterbringungsplätze müssten innerhalb der nächsten sieben Jahre gesichert werden, allein um das gegenwärtig vorhandene Niveau aufrechtzuerhalten. Die Stadtverwaltung betont allerdings, dass Migrations- und Fluchtbewegungen "heute global gesehen die Regel und nicht die Ausnahme" seien. Angesichts der "nicht vorhersehbaren Flüchtlingszahlen", bei denen tendenziell von einer Zunahme auszugehen ist, regt die städtische "Task Force Flüchtlingsunterbringung" an, auf flexible Modelle zu setzen: Einmal, indem die Verwaltung generell die Anzahl von neuen Wohnungsneubauten für alle Menschen in Stuttgart steigert. Und zudem durch sogenannte Modulbauten, die nun an Stelle der kurzlebigen Systembauten empfohlen werden, weil sie bis zu 30 Jahre benutzt werden können, nachhaltiger sind und das Land Baden-Württemberg Fördermittel dafür bereitstellt.

CDU-Bürgermeister belehren CDU-Fraktion

Noch ist die Errichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte im Stuttgarter Gemeinderat mehrheitsfähig. Im vergangenen März beschloss das Gremium, 672 zusätzliche Unterkunftsplätze überwiegend in Modulbauweise zu schaffen. Und im Gegensatz zur CDU-Fraktion erklärte der CDU-Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann sachorientiert: "Diese Plätze sind dringend erforderlich. Wir haben immer noch einige Tausend Menschen in Notunterkünften, und es ist mit weiteren Zuweisungen zu rechnen." Auch CDU-Oberbürgermeister Frank Nopper hat die CDU-Fraktion bereits im vergangenen Juli aufgeklärt: "Wir sehen keine rechtliche Möglichkeit, dass die Landeshauptstadt Stuttgart die Aufnahme von Flüchtlingen verweigert."