Bürgerinitiative Tamm-Asperg: Die schrecklich rechte Mitte

Genau das ist einer der Kritikpunkte der Antifa. Bereits bei früheren Kundgebungen seien Menschen mit rechten Symbolen wie Wolfsangeln und Hakenkreuzen gesichtet worden, sagen Aktive. Sie beobachten und dokumentieren den Protest der BI von Anfang an. Und sie räumen ein, dass es genug gute Gründe gäbe, den Schanzacker nicht zu bebauen: Er fungiert als Frischlutschneiße und wird behaust von verschiedenen Tieren, außerdem sind dort mehrere Streuobstwiesen. Darauf verweist auch die BI. Doch wo am Beginn noch die Umweltaspekte und Probleme bei der Infrastruktur im Vordergrund standen, nimmt die als Migration bezeichnete Flucht immer mehr Raum ein in der Argumentation der besorgten Bürgerinnen und Bürger.

Natürlich ist alles nett gemeint

Redner Andreas Weißer meint: "Themen in die rechte Ecke schieben oder aus dem öffentlichen Diskurs verbannen, funktioniert nicht mehr." Damit spielt er auf das viel beackerte Thema der Sicherheit an. In der BI hat sich ein "Arbeitskreis der Frauen" zu dieser Problematik gegründet, der ebenfalls mit einer Rede vertreten war. Dramaturgisch geschickt stellt eine der Frauen Fragen an das Publikum: "Ist es die Lösung, wenn Security in Freibädern Wache stehen muss? Ist es die Lösung, mit gesenktem Blick auf der Straße zu gehen, da dieser falsch verstanden werden könnte? Ist es die Lösung, unseren Kindern kurze Hosen zu verbieten?" Viel mehr Inhalt kam in der Rede nicht, außer die Betonung, dass das natürlich nicht rassistisch gemeint sei. Wie es gemeint ist, lässt sich mit einem Blick auf die Website der BI erkennen: "Es ist kein Geheimnis, dass Männer anderer Kulturen das Bild der Frau für sich entsprechend definieren. Dieses Bild ist durch kulturelle Normen, Werte und Traditionen ihrer Herkunftsgesellschaften beeinflusst." Aha.

Die Menge jubelt und klatscht, anscheinend kommt diese Rhetorik gut an. Doch nicht allen passt dieser Ton gegenüber Geflüchteten. Eine Frau geht aufgebracht auf die Sprecherin zu, fragt: "Wurden Sie denn noch nie von einem Deutschen belästigt? Ich bin ja frauenbewegt, doch das, was sie da tun, ist pure Hetze!"

Auch der ausführliche Bericht der Antifa sieht das so. Darin sprechen sie von einer "Instrumentalisierung von Gewalt an Frauen". Geflüchteten würden kollektive Eigenschaften zugeschrieben und pauschal vorgeworfen, ein rückständiges Frauenbild zu vertreten. Kurios an der Gemengelage ist: Auch der Gegenprotest ist gegen eine Bebauung des Schanzackers und das Konzept der LEA. Aber wegen der rechten Einflüsse wollen sie keine gemeinsame Sache mit der BI machen.

Auch andere Gruppen wie Refugees 4 Refugees oder der Arbeitskreis Asyl Ludwigsburg sind an diesem Sonntag vor Ort bei der Gegenkundgebung. Martha Albinger vom Arbeitskreis Asyl Ludwigsburg verstand das hohe Polizeiaufgebot und das sogenannte Sicherheitsrisiko nicht. "Es wird so dargestellt, als würde hier nur die junge Antifa demonstrieren, dabei waren auch Organisationen wie die Seenotrettung, Verdi und weitere vertreten." Auch Albinger erkennt in der BI eine rassistische Grundstimmung. Bereits bei einem Bürgerdialog im September versuchte sie, ihre Punkte darzulegen, wurde jedoch ausgebuht und sogar von dem Moderator der BI unterbrochen, sie solle "hier keinen Vortrag halten".

Hetze ist nicht mehr randständig

Anders als die BI hat der ökumenische Arbeitskreis Asyl von Ludwigsburg mehrere Forderungen ausformuliert, wie die Situation verbessert werden könnte. Darin fordern sie die Zahl der Geflüchteten, die in der LEA untergebracht werden sollen, auf 600 bis 800 Personen zu reduzieren, eigene Infrastruktur für die LEA und mehr Transparenz im weiteren Genehmigungsverfahren. Von dem GGLTA-Team hört man auf die Frage nach alternativen Lösungsvorschlägen unterschiedliche Antworten. Thomas Walker, der Pressesprecher der BI, sagt etwas von dezentraler Unterbringung. Der AK Frauen teilt hingegen mit: "Da sehen wir eigentlich keine Lösungen, schwierig." Andererseits gibt es die sehr konkrete Forderung nach einer Ergänzung um das Thema Migration beim Beteiligungsportal Baden-Württemberg. Da kann schon mal die Frage aufkommen, was denn nun wirklich der Fokus dieser BI ist.