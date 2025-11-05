Ausstellung über KZ-Aufseherinnen: Blaubeerenpflücken verboten

"Privathandtaschen dürfen zum Außendienst nicht mitgetragen werden", steht gleich im Eingangsbereich an der Wand, in großen Blockbuchstaben. "Blumen oder Beerenpflücken während der Dienstzeit ist verboten." Und: "Im Dienst ist die Pistole und die Mütze zu tragen." Es handelt sich um Dienstanweisungen des Lagerkommandanten Max Koegel.

Die 7.000 im KZ Ravensbrück inhaftierten Französinnen kamen überwiegend aus der Résistance, viele setzten sich nach dem Krieg aktiv für die Strafverfolgung der Wärterinnen ein. Unter alliierter Besatzung fanden kurz nach Kriegsende tatsächlich in Lüneburg (September 1945) und Hamburg (März 1946) zwei Prozesse statt, in denen auch Frauen angeklagt waren. Doch in der Bundesrepublik wurde ihre Mittäterschaft lange unter den Tisch gekehrt.

Erst 1975, im dritten sogenannten Majdanek-Prozess – benannt nach dem KZ Majdanek in Ostpolen – vor dem Landgericht Düsseldorf, standen wieder einige Wärterinnen vor Gericht. Vor Pressefotografen versteckten die damals angeklagten Frauen ihre Köpfe hinter Regenschirmen. Hurth hat eines dieser Fotos in blauer Farbe groß an eine Wand tapeziert, kleinere Schwarz-Weiß-Aufnahmen und Aussagen aus dem Prozess in schwarzen Lettern auf weißem Papier sind darauf zu sehen. "Ich besaß niemals eine Waffe oder Pistole", steht da – die Aussage einer Angeklagten, in offenkundigem Widerspruch zu der zitierten Anordnung des Lagerkommandanten Koegel.