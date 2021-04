Rastatter Prozesse gegen NS-Verbrecher: Keine Siegerjustiz

Beim eigentlichen Prozessbeginn am 15. Mai 1946 – mit dem ersten von insgesamt zwölf Prozessen – wurde zunächst gegen den Leiter des Gestapo-Lagers "Neue Bremm" (Saarbrücken) und seinen Adjutanten verhandelt. Die ersten Urteile fielen am 5. Juni. Die ersten vier Folgeprozesse vom 9. Dezember 1946 bis zum 21. November 1947 behandelten Vorgänge und Verbrechen in den Außenlagern des KZ Natzweiler-Struthof und des Sicherungslagers Schirmeck-Vorbruck (beides im Elsass) sowie Vulkan/Haslach im Kinzigtal, in Rastatt-Niederbühl, Gaggenau-Rotenfels, Vaihingen und in Hessental.

Und sie sind ein Beleg dafür, dass tatsächlich eine Vielzahl von NS-Verbrechern verurteilt wurden – eine generelle Milde lässt sich zumindest für die ersten Jahre nach dem Krieg nicht feststellen. Die Alliierten der westlichen Besatzungszonen die Amerikaner, Engländer und Franzosen, so Elisabeth Thalhofer, hätten bereits unmittelbar nach Kriegsende die Verfolgung deutscher Kriegs- und NS-Verbrechen aufgenommen. Die Franzosen etwa richteten bereits im Herbst 1944 den "Service de recherche des crimes de guerre" als zentrale Ermittlungsbehörde ein – im Juli 1945 tagten erstmals Kriegsgerichte.

Die Prozesse erregten damals großes Aufsehen

Beim Generaltribunal in Rastatt hatten die ersten Prozesse im Falle des berüchtigten Gestapo-Lagers "Neue Bremm" besonderes Aufsehen erregt. Aber auch einzelne Angeklagte traten in die öffentliche Wahrnehmung: etwa Nikolaus Drokur, einst Lageraufseher der "Neue Bremm", der als Wachmann seinen Sadismus besonders stark ausgelebt hatte. Er wurde am 5. Juni 1946 zum Tode verurteilt und sechs Wochen später in Stollhofen bei Rheinmünster (Kreis Rastatt) in einem Waldstück durch Erschießen hingerichtet.