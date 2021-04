Prozess in Stammheim: Protektoren unterm Hemd

Die beiden Nebenkläger Jens D. und Ingo T. werden anwaltlich vertreten von Reinhard Löffler, bald wieder Landtagsabgeordneter der CDU, ohne Scheu vor Schmuddelkindern. Derzeit vertritt er noch den Ex-AfDler Heinrich Fiechtner gegen den Landtag von Baden-Württemberg und dessen Präsidentin. Dass sein Name im Zusammenhang mit dem aktuellen Verfahren in mehreren Medien genannt wurde, ist Löffler eher unrecht, weil er sich von den Linken bedroht fühle, sagt er auf Nachfrage. Aber auch weil sich, zumindest auf einen ersten Blick, das eine mit dem anderen Mandat nicht so gut verträgt. "Angenommen habe ich das Mandant zu einem Zeitpunkt, an welchem ein Abgeordnetenmandat nicht in Aussicht stand." Das sei zwar nicht zu vergleichen, aber auch Otto Schily habe ja RAF-Mitglieder vertreten.

Die beiden Zeugen T. und D. berichten weitestgehend deckungsgleich: Man habe sich am 16. Mai 2020 gegen zwei Uhr mit einigen Bekannten am Mercedes-Benz-Museum getroffen und sei in Richtung Wasen gelaufen, auf dem die "Querdenker"-Demo stattfinden sollte. "Ich sehe es nicht gerne, in einer Diktatur zu leben", erklärt T. seine Motivation.

Aus einer Nebenstraße habe sich dann ein "Schwarzer Block" formiert und im Stechschritt in ihre Richtung bewegt. Aus den hinteren Reihen sollen sich zwei Personen gelöst und gerufen haben: "Auf die müssen wir losgehen." T. sagt, da sei ihm klargeworden, das ginge nicht ohne Blut aus. Er sei weggerannt, habe einen Tritt gegen die Wade bekommen, sei gefallen und mit Pfefferspray besprüht worden, er habe einen Schlag rechts und einen links am Kopf gespürt, am Boden liegend einen Tritt oder Schlag in den Bauch. Schmerzen auf einer Skala von null bis zehn: "Acht", sagt er.

Dann sei er bei einer Frau ins Auto gestiegen, um sich zu schützen und er habe einen Schuss gehört, "ich dachte, scheiße, da ist jemand umgebracht worden." Als er aus dem Auto ausstieg, sei sein Kollege Z. reglos am Boden gelegen. Kollege D. saß zu dieser Zeit am Straßenrand und habe seine Augen gespült.

Die IG Metall war's, behauptet der Mann vom Zentrum

Der Richter fragt, woher er denn meine, dass ihn die Angreifer kennen? Das will T. eigentlich nicht wiederholen, muss dann aber: Er meint zu wissen, dass das aus der "IG Metall-Riege komme", die Gewalttäter aus den Reihen der Antifa nutze, um "die eigenen Hände in Unschuld zu waschen". In der Vergangenheit, erzählt er, seien Aktivisten bei ihm zuhause aufgetaucht und hätten Flyer in der Nachbarschaft verteilt. Auf einem Stromkasten habe einer "Nazi-Nachbar T." gesprüht. In der IG Metall gebe es welche, die das Zentrum loswerden möchte, und nun zu solchen Mitteln griffen. Das könne er nur leider nicht beweisen, sagt T. Passt aber gut. Vor allem zur Erzählung, die das rechte ZA aufmacht. Der Mini-Verein versucht seit langem und vor allem bei Daimler Untertürkheim mit allen möglichen Mitteln gegen die etablierten Metaller zu schießen in der Hoffnung, der großen Gewerkschaft ein paar unzufriedene Mitglieder abspenstig zu machen.

Nach dem Vorfall habe er sich mit einer Wasserflasche das Pfefferspray aus den Augen gewaschen, ein frisches T-Shirt geliehen und sei, nachdem seine Kumpels im Krankenwagen abtransportiert wurden, zur "Querdenker"-Demo gegangen. Angstbewältigung, sagt er. Am Abend sei er ins Krankenhaus gefahren, mit Schulterprellung und Kopfschmerzen, in der Folge etwa drei Wochen krankgeschrieben gewesen. Lange habe er sich nicht mehr nach Stuttgart getraut, weil es da so viele Antifas gebe, erzählt er. Er sei kein derart Rechter, wie es die IG Metall darstelle, bekräftigt er noch. "Mit mir kann man sich unterhalten, ich verabscheue Gewalt ganz arg."