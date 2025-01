Karlsruher Turmbergbahn: Millionen für 175 Meter

Hohe Investition im Sparhaushalt

Doch ob es eine Bauzeit überhaupt geben wird, ist noch offen. Am 21. Januar will der Karlsruher Gemeinderat über die Planungen zur neuen, verlängerten Turmbergbahn entscheiden. Die geplanten Umbauten sehen eine Verlängerung der Strecke von bisher 315 auf 490 Meter vor, wodurch die Bahn künftig bis zur Bundesstraße 3 (B3) reichen soll. Ziel ist es, eine direkte Anbindung an das bestehende öffentliche Nahverkehrsnetz zu schaffen und somit den Umstieg für Fahrgäste zu erleichtern. Zudem sollen die neuen Fahrzeuge barrierefrei gestaltet werden, um den Anforderungen an einen modernen Personentransport gerecht zu werden.

Einer der größten Streitpunkte des Projekts sind die Kosten. Rund 32 Millionen Euro sind aktuell dafür veranschlagt, wobei die Stadt Karlsruhe auf eine Förderung des Landes in Höhe von 50 Prozent der Kosten hofft. Schon länger fürchten Kritiker:innen, dass es deutlich teurer werden könnte und sprechen von bis zu 50 Millionen Euro. "Großprojekte werden immer teurer", sind die Gegner:innen des Projekts überzeugt.

Schlechte Erinnerungen an Großprojekte

Die Skepsis wird durch frühere städtische Großprojekte genährt. Allein die Sanierungen des Wildparkstadions und der Stadthalle sowie der Neubau des Autotunnels in der Kriegsstraße kosteten letztlich insgesamt 121 Millionen Euro mehr als ursprünglich vom Gemeinderat dafür eingeplant. Bei städtischen Bahnprojekten werden zudem vielfach Erinnerungen an die "Kombilösung" bei der U-Bahn wach, die den städtischen Haushalt letztlich etwa achtmal so viel Geld kostete wie ursprünglich veranschlagt.

Darüber hinaus reißen die Folgekosten des kleinen Karlsruher Stadtbahntunnels in Höhe von 33 Millionen Euro pro Jahr das Finanzloch der städtischen Verkehrsbetriebe weiter auf. Für das Jahr 2023 wiesen die Verkehrsbetriebe ein Defizit von knapp 100 Millionen Euro aus. Während auf der einen Seite das Angebot an Bussen und Bahnen eingeschränkt werden soll, sei eine Großinvestition in die Turmbergbahn nicht zu vermitteln, lautet die Klage der Gegner:innen.