Kontext-Spendenkampagne: Die Suche nach dem Guten

Es fällt gerade schwer, das Gute in der Welt zu finden. Das geht zumindest mir so. Und auch meine Artikel für die Kontext:Wochenzeitung blicken leider nur selten auf die zweifellos auch positiven Dinge. Doch dieses Graben in Unzulänglichkeiten und Abgründen ist wichtig. Ich bin überzeugt, dass wir das Gute nur finden, wenn wir verstehen, was los ist und warum. Kontext leistet dazu jeden Mittwoch hoffentlich auch durch meine Augen einen kleinen Beitrag.

Das gute Leben ist auch als freier Journalist nicht leicht zu finden. Zumindest nicht, wenn dafür Tagessätze zugrunde gelegt werden, die je nach Medium nicht mal den Mindestlohn erreichen. Aber es gibt anderes. Es ist ein Privileg, in Recherchen, vielen Gesprächen und mit einigem Enthusiasmus in die Welt anderer eintauchen zu dürfen, Zusammenhänge verstehen zu lernen und bestenfalls in Artikeln vermitteln zu können. Und besonders toll ist es, wenn ich spüre, dass die ein oder andere Geschichte etwas bewegt – und sei es nur im Kopf. Insofern danke ich allen, die sich mit Themenideen, Kritik an Beiträgen oder einfach nur so bei mir gemeldet haben. Ich bin überzeugt, nur mit Austausch kommen wir weiter.

Den guten Austausch, die Freude am Schaffen und vor allem das große Herzblut für die Sache ist das, was ich als freier Autor an der Zusammenarbeit mit der Kontext:Redaktion besonders schätze. Hier haben sich Menschen zusammengefunden, die mit unabhängigem Journalismus etwas erreichen wollen. Manchmal hilft es da schon, Menschen und ihren Geschichten einen Raum zu geben, den sie sonst nirgendwo finden. Davon brauchen wir mehr. Erst recht in einer Zeit, in der aufmerksame Medien, aber auch Perspektiven und die Auseinandersetzung miteinander rar werden.

Es ist also auf jeden Fall gut, Kontext zu unterstützen. Denn leider gibt es noch keine Vermieter:innen und Supermärkte, die allein Leidenschaft als Währung akzeptieren. Jeder Beitrag, jede Empfehlung hilft, um die Unabhängigkeit von Kontext und die Suche nach dem Guten zu unterstützen.

Danke.

Florian Kaufmann berichtet für Kontext seit Januar 2022, Ausgabe 562 aus Karlsruhe und Umgebung.



