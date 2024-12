Kontext-Spendenkampagne: Hier zählt der Inhalt

Kontext-Spendenkampagne Mehr als ein Lückenfüller

Einsparungen in Lokalredaktionen sorgen für Lücken in der Berichterstattung. Was Sparzwänge in Medienhäusern anrichten, habe ich bis vor wenigen Monaten noch in der Theorie an der Uni gelernt – in der Praxis sehen wir es, wenn wir die Lokalzeitung…