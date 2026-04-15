Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 785
Debatte

Öl- und Spritpreise

Der globale fossile Crash

Öl- und Spritpreise: Der globale fossile Crash
|

Datum:

Im Vergleich zum Energienotstand in vielen anderen Ländern ist unser Benzinpreis das sehr viel kleinere Problem. Jetzt wird mit der Gießkanne der Autoverkehr subventioniert. Doch die Krise wird nicht verschwinden.

Richtig teuer wird auch für Autofahrende erst die Klimakatastrophe: zerstörte Autos nach dem Hochwasser in Rudersberg 2024. Fotos: Jens Volle
Richtig teuer wird auch für Autofahrende erst die Klimakatastrophe: zerstörte Autos nach dem Hochwasser in Rudersberg 2024. Fotos: Jens Volle

Keine "Tagesschau" ohne die digitalen Horroranzeigen von den Tankstellen, die uns verfolgen wie der tägliche Buckelwal. Der Spritpreis hat sich in Deutschland zum Signum, ja buchstäblich zum Aushängeschild der neuen Energiekrise entwickelt. Und die Medien tun alles, um "Benzinwut" und Volkszorn am Köcheln zu halten, inklusive instruktiver Interviews mit Autofahrern, die, den tropfenden Tankrüssel noch im Pistolengriff, ihre Empörung immer aufs Neue ins Mikrophon stammeln dürfen. Frage den Metzger, ob die Wurst gesund ist, und frage den Autofahrer, was er zu 2,50 Euro für den Liter Diesel sagt. Fehlt nur noch der Seelsorger neben der Zapfsäule.

Die Berichterstattung bleibt einäugig, provinziell und aufwieglerisch, als gäbe es auch in Kriegs- und Krisenzeiten ein verbrieftes Grundrecht auf billigen Sprit, um im Drei-Tonnen-Dickschiff die Tochter jederzeit preiswert zum Ballettkurs zu fahren. Zur selben Zeit, da sich die Deutschen über den Benzinpreis aufregen, befindet sich die halbe Welt in akutem Energienotstand, der durch die wackelige Feuerpause im Iran noch lange nicht beendet ist.

Millionen Menschen in anderen Ländern erhalten nur noch knappe Zuteilungen an Sprit, nachdem sie viele Stunden an der Tankstelle gewartet oder dort gleich übernachtet haben. In Thailand werden die Klimaanlagen bei tropischer Hitze auf 26 Grad hochgestellt. In Indien muss mit Massenschließungen von Restaurants gerechnet werden, weil das Gas zum Kochen fehlt. Schulen und Universitäten bleiben in einigen Ländern wegen der Versorgungskrise geschlossen. In Vietnam sind Inlandsflüge verboten, auch in Italien werden Flugrouten gestrichen und auf den Philippinen warnt Staatspräsident Ferdinand Marcos Jr. vor dem Ende des gesamten Flugverkehrs. In Südkorea ist die auf Gas angewiesene Plastikherstellung ins Stocken geraten, die Produktion wurde auf 20 Prozent reduziert und den Tech-Riesen SK Hynix und LG Electronics fehlt der Helium-Nachschub für die Chipproduktion. In Bangladesch geht Hunderten von Textilfabriken der Treibstoff aus, Zigtausende Arbeiter:innen bangen um ihre Arbeitsplätze.

Politik für spritdurstige Vielfahrer

Im Vergleich zur existenziellen Energienot auf anderen Kontinenten sind unsere Spritpreise das sehr viel kleinere Übel, auch wenn die nachgeschaltete Teuerungswelle sich allmählich durch die gesamte Wirtschaft fressen wird. Die direkten Mehrkosten an der Tanke bewegen sich selbst bei Vielfahrer:innen monatlich im zweistelligen Bereich. Das steht in keinem Verhältnis zum Ausmaß der Hysterie hierzulande.

Radfahrende haben gut lachen? Auch sie müssen die Kosten für Spritsubventionen mittragen.

Auch Radfahrende müssen Spritsubventionen mitbezahlen.

Dass der Autoverkehr jetzt mit der Steuersenkung für Benzin und Diesel auf Kosten von Nicht-Autobesitzerinnen, Fußgängern und Radfahrerinnen weiter mit der Gießkanne subventioniert werden soll, widerspricht jeder Vernunft und allen marktwirtschaftlichen Gesetzen. Trotz des knappen und teuren Angebots wird die Nachfrage durch Subventionen wieder angekurbelt, wovon spritdurstige Vielfahrer besonders profitieren. Wenn man die Abhängigkeit von Ölimporten reduzieren will, was dringend geboten wäre, müsste der Verbrauch sinken. Und wenn das fossile Preissignal der Teuerung wirksam werden, also lenken soll, darf man es nicht kastrieren. Dann kann es den Autoverkehr reduzieren, das Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr puschen und den Kauf von Elektroautos und Wärmepumpen voranbringen – lauter gesellschaftlich wünschenswerte Ziele. Die erstaunlichen Zulassungszahlen für Elektroautos im Monat März zeigen bereits einen deutlichen Wirkungstreffer durch die Spritpreise.

Die Krise wirft auch ein neues Licht auf die krude Debatte zum Verbrenner-Aus, die im Autoland Baden-Württemberg besonders heftig hochgekocht ist. Vor der Landtagswahl bezogen die Parteien Position: CDU, AfD und FDP wollen aus dem Ausstieg aussteigen, Grüne und SPD sind offen für mehr Flexibilität. Dabei wird das verzweifelte Festhalten am alten Verbrennungsmotor mit jeder weiteren Eskalation im Iran und der Golfregion immer absurder. Mehr denn je kommt es jetzt darauf an, aus der fossilen Falle herauszukommen. 

Die Energiewende ist kein Spielzeug der Umweltbewegung. Sie ist bittere Notwendigkeit, um die Abhängigkeit unseres Landes von Energieimporten zu verringern. Die Öl- und Gasversorgung aus Krisenländern, Diktaturen und autokratisch regierten Ländern in instabilen Regionen bleibt ein dauerhaftes, kaum kalkulierbares Risiko. Dies ist die harte Lektion dieser dritten großen Ölkrise.

Bundesregierung begeht unterlassene Hilfeleistung

Und natürlich kann, muss und wird diese Versorgungskrise die erneuerbaren Energien weltweit voranbringen. Und damit Klima, Umwelt und Natur schonen und die Luft zum Atmen bessern. Ein positiver Effekt, der indes das große Leid dieses Kriegs, die Kriegsverbrechen, die vielen Tausend Toten und die verheerenden Zerstörungen nicht vergessen macht.

Jetzt hat die Internationale Energieagentur, der Energie-Wachtposten der OECD-Länder, einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt, um der Energiekrise zu begegnen. Energiesparen, Homeoffice, Tempolimit, Carsharing, Fahrgemeinschaften sind einige der Vorschläge, aber auch: den Flugverkehr, wo immer es geht, reduzieren, den öffentlichen Verkehr gezielt fördern. Nichts davon hat die Bundesregierung bisher auf den Weg gebracht. Das ist unterlassene Hilfeleistung bei gleichzeitig ideologischer Fixierung auf Autos und fossile Energien.

Ein guter Zeitpunkt, Bus und Bahn stärker zu fördern.

Ein guter Zeitpunkt, Bus und Bahn stärker zu fördern.

Doch die aktuelle Versorgungskrise ist kein vorübergehendes Intermezzo. Sie wird viele Monate anhalten, egal was dem US-Präsidenten mit seiner immer ordinäreren, bösartigeren und apokalyptischeren Rhetorik noch einfällt. Und egal ob die "Fucking Strait of Hormuz" (Trump) – wo mehr als tausend Schiffe im maritimen Stau stehen – jetzt endgültig blockiert oder bald wieder für den Schiffsverkehr geöffnet ist. Zu groß sind die Schäden an der fossilen Infrastruktur in den Förderländern. Die US-amerikanische Energy Information Administration (EIA) rechnet frühestens im dritten Quartal dieses Jahren wieder mit einem Ölpreis von unter 80 Dollar. Das dürfte noch eine optimistische Prognose sein.

Jetzt fehlt es offenbar auch an Ersatzteilen, um die heftig demolierte fossile Infrastruktur in den Förderländern zu reparieren. Sheikh Nawaf Al Sabah, Topmanager von Kuwait Petroleum, erklärte auf einer Pressekonferenz, dass die volle Produktion in Kuwait erst in drei bis vier Monaten wieder erreicht werden kann. Andere Reparaturen werden noch sehr viel länger dauern. Die Wiederherstellung der von iranischen Drohnen schwer getroffenen Flüssiggasanlage in Ras Laffan in Qatar wird nach Auskunft von Qatar Energy mehrere Jahre dauern. Um welche Größenordnungen es dabei geht, verdeutlichen einige Zahlen: Der gigantische Komplex Ras Laffan verfügt über vierzehn Flüssiggas (LNG) produzierende Fabriken mit mehr als 100.000 Beschäftigten; er gilt mit jährlich rund 80 Millionen Tonnen verflüssigtem Erdgas als größte LNG-Förderanlage der Welt. Ihr Ausstoß kann auf dem Weltmarkt kaum ersetzt werden. So werden die Folgen dieses Kriegs die globale Energielandschaft dramatisch verändern.

Da klingt es beinahe tröstlich, dass auch der amerikanische Kriegsaggressor unmittelbar betroffen ist. Nach Zahlen der EIA haben die USA im vergangenen Jahr täglich 6,2 Millionen Barrel Öl importieren müssen, weil die im eigenen Land geförderten Öl-Fraktionen nicht den von den Raffinerien gewünschten Qualitäten entsprechen. 490.000 Barrel täglich kamen aus der Golfregion. Jetzt kratzt der Dieselpreis auch in den USA mit Notierungen von über 5,60 Dollar je Gallone am Allzeithoch. Trump-Wähler sind nicht amüsiert.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Dossier zum Thema
Klimakatastrophe – es wird heiß

Die Wissenschaft warnt seit Jahrzehnten vor der Klimaerwärmung und ihren Folgen. Was kann noch, was muss endlich getan werden?
Kontext auf Instagram
Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

18.03.2026
Katherina Reiche boykottiert Solarenergie
Mehr Energiewende statt fossile Fesseln

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche will offenbar die erneuerbaren Energien schwächen. Würden ihre Pläne verwirklicht, schaden sie Klima, Wirtschaft, Sicherheit und Bürgerschaft. Ein Appell an die Vernunft von Sebastian Sladek,…

3 Kommentare
04.02.2026
Mercedes-Benz und Co.
Die Geldverbrenner

Mercedes hat eine neue S-Klasse. So weit, so normal. Dass der Konzern sich anstrengen muss, um seine Autos zu verkaufen, ist hinlänglich bekannt: Dafür muss investiert werden, dafür braucht es Geld. Doch das verbrennt das Stuttgarter Unternehmen…
31.12.2025
Verbrenner-Aus
Gefährliche Versprechen

Die Realitätsverweiger:innen von der Union haben ihr Ziel noch nicht erreicht. Das EU-weite Aus für neue Verbrenner ab 2035 ist zwar durchlöchert, bisher aber keineswegs abgeschafft. Deshalb droht neuer Ärger.
14.05.2025
Energiewende in Baden-Württemberg
Zwischen Anspruch und Anschluss

Die Energiewende in Baden-Württemberg ist ambitioniert. Doch nicht alles läuft nach Plan. Der Ausbau erneuerbarer Energien stockt. Und plötzlich rücken Gaskraftwerke wieder ins Zentrum.

6 Kommentare
23.04.2025
Neues EnBW-Gaskraftwerk in Karlsruhe
Wasserstoff als Idee – Gas als Realität

Ein neues Gaskraftwerk in Karlsruhe soll die Energielücke nach dem Kohleausstieg schließen. Dabei setzt der Stromkonzern EnBW auf Fracking. Doch Erdgas als Brücke ist umstritten, Wasserstoff bleibt ein vages Versprechen. Kritiker:innen fordern…

5 Kommentare
17.09.2025
CDU gegen EU-Vorgaben
Geisterfahrt

Offiziell hat der Landtagswahlkampf noch gar nicht begonnen. Sein erstes großes Thema steht trotzdem schon fest: Die CDU will die Debatte um die Zukunft der Verbrennerautos zum Kulturkampf stilisieren. Falschbehauptungen inklusive.

2 Kommentare
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 785 vom 15.04.2026

Unbeliebtheit treibt an

"Einfach respektlos" ist es laut Friedrich Merz (CDU), "wenn ein Bundeskanzler mit einer so…

3 Kommentare
Kontext-Spendenkampagne
Es gibt viel zu entdecken

Die Kontext-Wochenzeitung will in die Zukunft des Journalismus' investieren. Sie können dabei…
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

2 Kommentare verfügbar

  • Klaus Gebhard
    vor 2 Tagen
    Antworten
    Der mit Abstand intelligenteste Artikel & Appell zum Thema Energiekrise, den ich bisher gelesen habe! Chapeau und Dank dafür! Gehört sich unserer Regierung und insbesondere der Frau Reiche tausend Mal um die Ohren geschlagen - bei stündlicher Wiedervorlage.

    Und zum Kommentar von B.…
Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 785 / Unbeliebtheit treibt an / Abgetreten / vor 7 Stunden 29 Minuten
"Selbstverständlich trage ich persönlich die Verantwortung für diese Wahlniederlage" erklärte FDP-Rülke und trat zurück. In der Tat traten viele Füße schon auf ihm herum, denn wie zu hören war, hatte er vor der Tür einen Fußabtreter...

Ausgabe 785 / Unbeliebtheit treibt an / Evening Consult / vor 23 Stunden 37 Minuten
""...Morning Consult, das allerdings gar keine Beliebtheitswerte von Kim Jong-un in Nordkorea erfragt hat, sondern nur in 24 mehr oder minder demokratischen Ländern." Warum wohl erfragte das Institut keine Beleibt... äh, Beliebtheitswerte?...

Ausgabe 785 / Ringen um die meiste Macht / Rupp / vor 1 Tag 15 Stunden
Sorry, ich möchte ergänzen: Die Grünen haben sich mit Kretschmann und nun Özdemir in eine strategische Sackgasse manövriert. Die CDU kann immer mit der AfD drohen, die Grünen haben nichts in der Hand und der MP ist Zählminister. Es ist geradezu...

Ausgabe 785 / Ringen um die meiste Macht / Rupp / vor 1 Tag 15 Stunden
Der Ministerpräsident bestimmt laut Artikel 49 der Landesverfassung die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. Da der Ministerpräsident sich nun selbst in die Reihen der Minister*innen einreiht und damit immer ein Patt zwischen den...

Ausgabe 785 / Der globale fossile Crash / Klaus Gebhard / vor 2 Tagen 4 Stunden
Der mit Abstand intelligenteste Artikel & Appell zum Thema Energiekrise, den ich bisher gelesen habe! Chapeau und Dank dafür! Gehört sich unserer Regierung und insbesondere der Frau Reiche tausend Mal um die Ohren geschlagen - bei stündlicher...

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!