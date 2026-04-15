Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 785
Editorial

Unbeliebtheit treibt an

Unbeliebtheit treibt an
|

Datum:

"Einfach respektlos" ist es laut Friedrich Merz (CDU), "wenn ein Bundeskanzler mit einer so niedrigen Zustimmungsrate keinerlei Anzeichen gibt, an seiner Kommunikation, seiner Politik, seinem Führungsstil etwas zu ändern." Adressiert hatte Merz das 2024 an seinen Vorgänger Olaf Scholz (SPD) – und nun, wo er selbst Kanzler ist, folgt ein Umfrageschock auf den nächsten. Kürzlich meldete das Portal "Euronews" sogar: "Kanzler Merz ist der unbeliebteste Regierungschef der Welt". Inzwischen wurde die Überschrift geringfügig abgemildert und lautet nun: "Schockierende Zahlen: Kanzler Merz sogar unbeliebter als Trump und Erdoğan". 

Hintergrund ist eine Befragung des US-amerikanischen Instituts Morning Consult, das allerdings gar keine Beliebtheitswerte von Kim Jong-un in Nordkorea erfragt hat, sondern nur in 24 mehr oder minder demokratischen Ländern. Und da landet Merz hinter Sympathieträger:innen wie Giorgia Meloni (Italien), Javier Milei (Argentinien), Recep Tayyip Erdoğan (Türkei) und sogar hinter Donald Trump (USA). Wenigstens verkörpert der deutsche Kanzler so Kontinuität in einer Zeit des Umbruchs. Wie der Chef des hiesigen Instituts Forsa betont, war Merz "schon während seiner ersten Zeit als aktiver Politiker Anfang der 2000er-Jahre einer der unbeliebtesten politischen Akteure in der Bundesrepublik". Aktuell am massivsten seien die Vorbehalte gegen den Kanzler bei Frauen, Jugendlichen und Ostdeutschen. 

Manchmal können schlechte Umfragewerte durchaus zu Kurskorrekturen führen. So konnte sich die CDU Baden-Württemberg nun doch noch dazu durchringen, Koalitionsverhandlungen mit den Grünen aufzunehmen – knapp sechs Wochen nach der Landtagswahl. Die Demoskopie hatte einen Wahlsieg der Union vorhergesagt. Es kam anders, die Grünen erhielten 0,5 Prozent mehr Stimmen. Und nach den jüngsten Zahlen von Allensbach liegen die Grünen nun stolze sechs Prozentpunkte vor der CDU, die wiederum im Vergleich zur Wahl fast vier Prozent verloren hat. Wer hätte auch damit rechnen können, dass es beim Wahlvolk nicht gut ankommt, inmitten einer globalen Krise lieber zu schmollen statt Probleme anzugehen? 

Ungefähr ähnlich verwundert wären wir in der Redaktion, falls es dem 74-jährigen Haudegen Wolfgang Kubicki nicht gelingen sollte, die FDP zu erneuern. Der meinte kurz nach den liberalen Wahldebakeln der jungen Vergangenheit, er wisse selbst, dass er "nicht derjenige" sei, "der die Partei in den nächsten Jahren aus dem Tal des Jammers wieder herausführen kann". Nun ist er aber noch einmal in sich gegangen und will doch antreten. 

Einen Sinneswandel gab es auch beim Chef der FDP Baden-Württemberg Hans-Ulrich Rülke. "Selbstverständlich trage ich persönlich die Verantwortung für diese Wahlniederlage", erklärte er noch am Wahlabend und trat zurück. Inzwischen erkennt er auch bei anderen zumindest eine Teilschuld: die "extreme Polarisierung" im Duell der Spitzenkandidaten Manuel Hagel (CDU) und Cem Özdemir (Grüne). Immerhin eine Parteifreundin stand zu ihrem Wort: FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner hat sich wie angekündigt wegen des verpassten Einzugs in den Landtag eine Glatze rasiert. Eine sinnlose Aktion zwar, aber das müssten ihr jene Männer, die deutlich mehr Verantwortung für die Abwahl tragen, erst einmal nachmachen, schreibt unsere Autorin Johanna Henkel-Waidhofer.

Gegen einen autoritären Umbau von Staat und Gesellschaft war Stuttgart am vergangenen Samstag fleißig: Erst forderte die zweite Prüf-Demo in Stuttgart, ein Verbotsverfahren aller vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestuften Parteien (gemeint ist die AfD) zu prüfen – und zwar indem eine Mehrheit der Bundesländer das beantragt. Und direkt im Anschluss gab es eine Demo gegen Palantir, das Unternehmen des libertären Demokratiefeinds Peter Thiel, mit dessen Technik Baden-Württembergs Polizei künftig ausgestattet werden soll (Kontext berichtete). Dass die grün-schwarze Landesregierung, die nun gebildet werden soll, die Wünsche der Demonstrant:innen umsetzt, ist wenig wahrscheinlich. Damit sie sich bewegt, müssten die Umfragewerte wohl noch um einiges schlechter werden.

Zur zweiten Prüf-Demo in Stuttgart am vergangenen Samstag kamen rund 2.500 Menschen. Foto: Jens Volle

Zur zweiten Prüf-Demo in Stuttgart am vergangenen Samstag kamen rund 2.500 Menschen. Foto: Jens Volle

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Weitere Artikel der Ausgabe 785 vom 15.04.2026

Grün-Schwarz will koalieren
Ringen um die meiste Macht

Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) wollen endlich eine neue Landesregierung in…

6 Kommentare
Öl- und Spritpreise
Der globale fossile Crash

Im Vergleich zum Energienotstand in vielen anderen Ländern ist unser Benzinpreis das sehr viel…

2 Kommentare
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

3 Kommentare verfügbar

  • Abgetreten
    vor 9 Stunden
    Antworten
    "Selbstverständlich trage ich persönlich die Verantwortung für diese Wahlniederlage" erklärte FDP-Rülke und trat zurück.

    In der Tat traten viele Füße schon auf ihm herum, denn wie zu hören war, hatte er vor der Tür einen Fußabtreter mit eingewebtem Namen des Hausherrn.
Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 785 / Unbeliebtheit treibt an / Abgetreten / vor 7 Stunden 29 Minuten
"Selbstverständlich trage ich persönlich die Verantwortung für diese Wahlniederlage" erklärte FDP-Rülke und trat zurück. In der Tat traten viele Füße schon auf ihm herum, denn wie zu hören war, hatte er vor der Tür einen Fußabtreter...

Ausgabe 785 / Unbeliebtheit treibt an / Evening Consult / vor 23 Stunden 37 Minuten
""...Morning Consult, das allerdings gar keine Beliebtheitswerte von Kim Jong-un in Nordkorea erfragt hat, sondern nur in 24 mehr oder minder demokratischen Ländern." Warum wohl erfragte das Institut keine Beleibt... äh, Beliebtheitswerte?...

Ausgabe 785 / Ringen um die meiste Macht / Rupp / vor 1 Tag 15 Stunden
Sorry, ich möchte ergänzen: Die Grünen haben sich mit Kretschmann und nun Özdemir in eine strategische Sackgasse manövriert. Die CDU kann immer mit der AfD drohen, die Grünen haben nichts in der Hand und der MP ist Zählminister. Es ist geradezu...

Ausgabe 785 / Ringen um die meiste Macht / Rupp / vor 1 Tag 15 Stunden
Der Ministerpräsident bestimmt laut Artikel 49 der Landesverfassung die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. Da der Ministerpräsident sich nun selbst in die Reihen der Minister*innen einreiht und damit immer ein Patt zwischen den...

Ausgabe 785 / Der globale fossile Crash / Klaus Gebhard / vor 2 Tagen 4 Stunden
Der mit Abstand intelligenteste Artikel & Appell zum Thema Energiekrise, den ich bisher gelesen habe! Chapeau und Dank dafür! Gehört sich unserer Regierung und insbesondere der Frau Reiche tausend Mal um die Ohren geschlagen - bei stündlicher...

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!