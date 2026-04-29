Kontext-Spendenkampagne: Ganz genau hingeschaut

Moooment mal, echt jetzt? Unser nachhakendes Nesthäkchen will's wirklich wissen. An Ostern aus dem Ei geschlüpft, ist unser Küken dem warmen Nest entwachsen und hat nach wenigen Wochen schon einen sehr kritischen Geist entwickelt, mit dem es auf die Welt blickt. Gut so! Denn nachfragen, nachhaken und dann noch einmal ganz genau hinschauen ist unser Geschäft.
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Peinlich, peinlich! Da ist doch glatt ein Druckfehler drin: "Tätowierein"! Also in einem stimmt das ja: rein geht sie leicht, die Farbe, aber raus kaum mehr! Trotzdem: 'Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit' usw. Ja, was sollte der/die...
Ich meine, Manfred Spitzer hat in einem seiner Bücher erstaunt (?) konstatiert, dass doch eine Menge Kinder unser Schulsystem einigermaßen geistig gesund überstehen (?), was nicht zuletzt engagierten Lehrkräften mit zu verdanken sein dürfte. Ist...
Die Spatzen pfeifen es schon von den Dächern: Länger gemeinsames Lernen ist auch aus der Sicht der Wirtschaft von Vorteil. In einem inzwischen überholtem Konservatismus krallt sich die CDU an eine selektives Schulsystem. Vom deutschen Schulsystem sagt der...
Foto "Wer einst für..." Die TätowiereIn hatte offenbar keine Ahnung von Musik bzw. korrekter Schreibweise von Noten - noch ganz abgesehen davon, welche Melodie überhaupt dargestellt werden sollte. Musik- und Noten-Analphabeten lassen ab sofort...
Dieser Artikel hat mich tief bewegt und lässt mich auch jetzt noch nicht los. Er hat mir erneut vor Augen geführt, wie viel Kraft, Mut und Überzeugung es braucht, seinen eigenen Weg zu gehen – gerade als Frau. Ich bin unglaublich dankbar und stolz, in...