Kontext-Spendenkampagne: Ganz genau hingeschaut

Wir brauchen Sie! Mit Ihrer Unterstützung schaffen wir es, wieder einen interessierten jungen Menschen für den Journalismus fit zu machen. Nur noch etwa 7.000 Euro, dann ist unsere neue Volontariatsstelle voll finanziert.

Moooment mal, echt jetzt? Unser nachhakendes Nesthäkchen will's wirklich wissen. An Ostern aus dem Ei geschlüpft, ist unser Küken dem warmen Nest entwachsen und hat nach wenigen Wochen schon einen sehr kritischen Geist entwickelt, mit dem es auf die Welt blickt. Gut so! Denn nachfragen, nachhaken und dann noch einmal ganz genau hinschauen ist unser Geschäft.

Wir wollen eine:n Volontär:in in die Redaktion holen, um auch in Zukunft unabhängigen Journalismus zu sichern. Und um im Gegenzug junge Perspektiven und Stimmen in unserer Redaktion zu stärken und zu Wort kommen zu lassen. Mehrere vielversprechende Bewerbungen sind mittlerweile bei uns eingegangen, nur unsere Finanzierungskampagne stockt noch etwas. 7.000 Euro fehlen noch – wäre doch gelacht, wenn wir das nicht mit vereinten Kräften hinbekommen! Spenden Sie per Überweisung – Verwendungszweck: Volontariat – auf unser Konto bei der GLS-Bank:

Empfänger: KONTEXT:Verein für Ganzheitlichen Journalismus e.V.

IBAN: DE80 4306 0967 7011 8506 00

BIC: GENODEM1GLS