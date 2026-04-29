TFA im Neckar: Ausstieg geht nicht? Gibt's nicht!

Herr Professor Müller, Sie haben in den letzten Monaten das Neckarwasser getestet, nachdem Solvay angekündigt hat, seine TFA-basierte Produktion und damit die Einleitung in den Neckar zu beenden. Hat sich das in ihren Proben bereits bemerkbar gemacht?

Tatsächlich kann ich nach unserer Beprobung vom Frühjahr sagen, dass nach unserer Kenntnis in Bad Wimpfen kein TFA mehr direkt in den Neckar eingeleitet wird. Dadurch reduziert sich der TFA-Gehalt des Neckars um etwa 50 Prozent. Es waren dort zuletzt, also 2025, vier bis fünf Mikrogramm pro Liter nachweisbar, jetzt reduziert sich das auf die Größenordnung von zwei bis drei Mikrogramm pro Liter.

Das klingt zunächst einmal positiv. Aber andererseits, wenn Solvay seine Produktion beziehungsweise die Einleitung von TFA doch beendet hat: Wie lässt sich erklären, dass das Neckarwasser immer noch mit TFA belastet ist? Woher kommt das dann?

Das hat viele Quellen und viele Ursachen. Es kommt aus Medikamenten, aus Pestiziden, aus den Kältemitteln der Klimaanlagen und und und. Die Kläranlagen spielen hier ebenfalls eine Rolle, weil das Abwasser mit PFAS-haltigen Vorläufern, u.a. Medikamenten, belastet ist. Dadurch, dass die Kläranlagen PFAS teilweise abbauen, kann am Ende TFA entstehen – je nach Kläranlage und Vorläufersubstanzen in unterschiedlichem Maße. Und das landet dann wieder in den Flüssen.

Aber es gibt doch in modernen Kläranlagen inzwischen die als Wunderstufe bezeichnete vierte Stufe, kann die denn TFA nicht herausfiltern?

Die vierte Reinigungsstufe ist nur ein Sammelbegriff für verschiedene Methoden, die angewandt werden können. Wir haben eine der größten Kläranlagen in Baden-Württemberg untersucht, deren vierte Reinigungsstufe ist ein Aktivkohlefilter. Und hier konnten wir nachweisen, dass Aktivkohle TFA nicht herausfiltert. Der TFA-Gehalt des Abwassers hinter der vierten Reinigungsstufe ist nahezu identisch mit dem Gehalt an TFA, die in die vierte Stufe hineinfließt. Das heißt: TFA rauscht hier sozusagen ungehindert durch. Und es geht sogar noch weiter: Andere Reinigungsstufen, die beispielsweise mit Ozon arbeiten, erhöhen eher den TFA Gehalt. Das hängt mit den chemischen Prozessen zusammen, die hierbei ablaufen. Studien zeigen, dass der TFA Gehalt nach der Ozonolyse höher ist als vorher. Das bedeutet: Wir haben da und dort zwar vierte Reinigungsstufen, aber ein Wundermittel in Sachen TFA stellen sie nicht dar.