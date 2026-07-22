Palantir bei EnBW und Polizei: Demokratie ausgebootet

Palantir versichert, dass ein Abfluss von Daten technisch ausgeschlossen sei. In Baden-Württemberg ist zudem vertraglich geregelt, dass die Informationen der Polizei nicht transatlantisch angezapft werden dürfen und darauf vertraut die Landesregierung. Nach Angaben des Innenministeriums ist die Polizei bei Installation, Updates und Wartung von Gotham auf Palantir-Mitarbeiter angewiesen.

Derweil nimmt international die Skepsis zu. Im britischen Parlament schrieb der Technologieausschuss Anfang Juni in einem Bericht, die zunehmende Präsenz von Palantir im öffentlichen Sektor stelle "eine inakzeptable Schwachstelle dar". 2023 schlossen der staatliche Gesundheitsdienst NHS und Palantir einen Vertrag über 382 Millionen Euro ab. Aus Sorge vor einer zu großen Abhängigkeit von US-Datenanbietern, forderte der Ausschuss die Regierung nun aber dazu auf, die Ausstiegsklausel zu nutzen.

Die spanische Regierung hat staatlichen Unternehmen Anfang Juli untersagt, Verträge mit Palantir abzuschließen. Der französische Geheimdienst ersetzt Palantir durch den inländischen Anbieter ChapsVision, Premierminister Sébastien Lecornu erklärte dazu, er wolle "nicht vom guten Willen bestimmter Partner abhängen, die den Zugang zur KI jederzeit abdrehen könnten". Das Bundesamt für Verfassungsschutz kaufte Datenanalysesoftware zuletzt lieber bei ChapsVision als bei Palantir. Auch die Bundeswehr lehnt Palantir ab. Am 17. Juli beschlossen Frankreich und Deutschland, bei der Entwicklung einer gemeinsamen Plattform für militärische KI zu kooperieren. Die Bundesregierung teilte dazu mit, beide Staaten prüften den Aufbau einer "souveränen digitalen Infrastruktur", um Abhängigkeiten zu reduzieren. "In ganz Europa distanzieren sich Regierungen von der US-Softwarefirma Palantir", bilanzierte kürzlich die "Zeit".

In ganz Europa? Nein! Die Regierung eines Bundeslandes hört nicht auf, den Eindringling Willkommen zu heißen. In Baden-Württemberg hat der bis 2030 gültige Vertrag zwischen Polizei und Palantir keine Ausstiegsklausel. Der grüne Abgeordnete und heutige Sozialminister Oliver Hildenbrand bezeichnete den Palantir-Deal zwar als Desaster. Letztlich stimmten die Grünen aber im November 2025 zähneknirschend zu, das Polizeigesetz zu ändern, um eine Rechtsgrundlage für Gotham im Ländle zu schaffen – bevor daran die Koalition zerbricht.

Mitsprache als Störfaktor

Ab dem Herbst oder Winter soll Gotham eingesetzt werden. Protest kommt von der Basis. Derzeit läuft die erste Urabstimmung in der Geschichte des grünen Landesverbandes. Laut der "Süddeutschen" lasse sich das Ergebnis relativ gut prognostizieren: "Mit ziemlicher Sicherheit werden deutlich mehr Grünen-Mitglieder für den Stopp der Einführung der umstrittenen US-amerikanischen Datenanalyse-Software Palantir Gotham bei der Landespolizei stimmen als dagegen." Der Artikel enthält noch eine zweite Vorhersage: Der grüne Ministerpräsident Cem "Özdemir dürfte, auch das lässt sich relativ gefahrlos prognostizieren, im Zweifel den Koalitionsfrieden höher gewichten als das Votum der eigenen Basis". Zwar fordert Özdemir, möglichst schnell eine europäische Alternative zu finden, da sonst eine fatale Abhängigkeit drohe. Zugleich sind von ihm jedoch Aussagen bekannt wie: "Es gelten Verträge und nicht Parteitagsbeschlüsse."

Parallel zu diesem Bekenntnis nimmt sogar in der CDU die Begeisterung für Palantir-Technik ab. Zum Einsatz kommt Gotham bislang nur bei den Landespolizeien von Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen. NRWs Innenminister Herbert Reul (CDU) erklärte im Juni, es "wäre jedem eine europäische Alternative lieber". Dort läuft der Vertrag mit Palantir im Oktober aus, dann soll neu vergeben werden. Dazu läuft eine öffentliche Ausschreibung.