1.-Mai-Demo in Stuttgart: Fake News von der Polizei

Gesichert und unstrittig ist jedenfalls, dass die Stuttgarter Polizei bei Auflagenverstößen auch mal Kulanz walten lässt. Als "Querdenken" im April 2021 um die 15.000 Menschen auf die Straßen lockte, von denen sich so gut wie niemand an die Auflagen (Maskenpflicht, Mindestabstand, Zahl der Ordner:innen, u.v.m.) hielt, entschied sich Einsatzleiter Carsten Höfler gegen eine Intervention, da er ein Vorgehen gegen die "Demonstranten aus der bürgerlichen Mitte" als unverhältnismäßig empfunden hätte.

Bei allem, was unter dem Verdacht steht, linksradikal beeinflusst zu sein, neigt die Polizei in der Landeshauptstadt hingegen zu einer Nulltoleranzlinie. Für den Kurs mitverantwortlich ist Jens Rügner, der seit 2021 beim Stuttgarter Innenstadtrevier "die Zügel in der Hand" hält, wie es in den eigenen Worten heißt. Auf seinem X-Account schreibt er, er sei "für Frieden + Gerechtigkeit" und "gegen Hass + Gewalt". Sein Profilbild zeigt den Familienvater zusammen mit Cem Özdemir, gemeinsam halten sie laut Aufdruck einen "geilen Sack" in die Kamera, eine nachhaltige Alternative zur Plastiktasche. Jüngst hat der Polizist Özdemirs Tweet repostet: "Mit Nägel gepickte Latten auf einer Demonstration – geht’s noch?"

Wie auch in diesem Jahr hat Rügner bereits 2023 den Einsatz zum "Revolutionären 1. Mai" geleitet und sich wiederholt für die ganz kurze Leine entschieden. Bevor Rügner im vergangenen Jahr angefangen hat, die Polizeitaktik am 1. Mai zu verantworten, war es in Stuttgart eigentlich immer recht ruhig, sagt einer, der am Tag der Arbeit mal wieder gegen Krieg und für Umverteilung demonstrieren wollte – bis er Pfefferspray abbekommen hat.