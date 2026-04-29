SPD Baden-Württemberg: Der Rest vom roten Schützenfest

Viele Jahre waren Nachrücker im Landtag Nachrückerinnen. Vor allem in der CDU-Fraktion bekamen Frauen insbesondere dann eine Chance, wenn Männer ihr Mandat aufgaben, aus Karriere- oder Altersgründen. Seit 2017 SPD-Mitglied und seit 2024 als Nachrückerin im Landtag ist Simone Kirschbaum (Wahlkreis Backnang). Selbst als Abgeordnete will sie ihren Beruf nicht aufgeben. Niemand im gesamten parlamentarischen Betrieb kann ihr Spezialwissen vorweisen: Neben dem Mandat ist sie tätig als freiberufliche Hebamme und Trauerbegleiterin. "Für mich gehört beides zusammen", sagt die Mutter von zwei Söhnen. Kirschbaum schlägt gern einen Bogen vom Kinderkriegen zur Politik und damit zu einer Welt, in der, wie bei einer Geburt, die Menschen im Mittelpunkt stehen. Wie einige ihrer Genossinnen profitiert sie vom neuen Zweistimmenwahlrecht. Denn die SPD hat die damit verbundene Landesliste genutzt, um in der Fraktion Parität (fünf zu fünf) herzustellen. Kirschbaum, aktiv übrigens im Mundarttheater, kam in ihrem Wahlkreis auf 4,9 Prozent der Zweitstimmen, zog aber über Listenplatz acht ins Parlament ein. In der zu Ende gehenden Legislaturperiode war die ausgebildete Heim- und Jugenderzieherin Sprecherin der Fraktion für Fuß- und Radverkehr, in Fortsetzung der Arbeit ihres Vorgängers Gernot Gruber. Um zu beschreiben, wie sie Politik gestalten will, wählt Kirschbaum das Bild der Murmel: "Eine runde Sache. Eine Form ohne Hierarchie. Bewegend. Und mit einer Spur Leichtigkeit. Mit einem leisen Klack-Klack als Grundton und keinem übertönenden Lärm. Platz für Zwischentöne."

Der Bassist