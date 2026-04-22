Dorothea Kliche-Behnke: "Ich kann das alleine"

Frau Kliche-Behnke, warum tun Sie sich das an?

Gute Frage, darüber habe ich durchaus länger nachgedacht. Meine Partei liegt mir sehr am Herzen. Ich will, dass es wieder bessere Tage für diese soziale Kraft im Land gibt, nicht als Selbstzweck, sondern weil sie gebraucht wird. Mich haben wirklich sehr viele in den vergangenen Wochen seit der Wahl aufgefordert, diesen Schritt zu gehen. Wir sind in Baden-Württemberg in einer existenziellen Krise. Ich will mich mit dem einbringen, was ich gut kann, und die Partei mit aus dieser Krise führen.

Was können Sie, was andere nicht können?

Ich bin 44 Jahre alt und erst seit fünf Jahren hauptberuflich in der Landespolitik. Jahrelang habe ich im Familienunternehmen gearbeitet und nicht im Plenarsaal. Als Mutter von drei Kindern weiß ich auch aus erster Hand, wie schwierig es ist, Familie und Beruf irgendwie unter einen Hut zu bringen. Ich bin seit Jahrzehnten ehrenamtlich in dieser Partei aktiv und kenne vom Ortsverein über den Gemeinderat und den Kreisvorsitz alle Ebenen. Außerdem habe ich eine tiefe Verankerung in vielen sozialen und kulturellen Vereinen und in der Kirche. Da sammelt sich ein sehr großer Erfahrungsschatz außerhalb der politischen Blase an. Ich glaube, dass unsere Partei genau das jetzt braucht. Es fehlt der baden-württembergischen SPD an gesellschaftlicher Verankerung. Die Erklärung, dass sich in den letzten Tagen vor dem 8. März sehr vieles auf das Duell zwischen Cem Özdemir und Manuel Hagel zugespitzt hat, stimmt, aber sie reicht bei Weitem nicht aus. Unsere Probleme sind struktureller und tiefgreifender. Den Trend umzukehren wird eine riesengroße und unheimlich schwierige Aufgabe und auch harte Arbeit, aber ich bringe die Erfahrung, die strategischen Fähigkeiten und ein klares landespolitisches Profil mit. Der Weg geht aber nur gemeinsam mit einem klaren Auftrag aller in der Partei. Deshalb habe ich im Landesvorstand beantragt, dass es eine Mitgliederbefragung über den Landesvorsitz geben wird. Darin ist mir der Landesvorstand gefolgt.

Was unterscheidet eine Doppelspitze, wie sie Isabel Cademartori und Robin Mesarosch bilden möchten, von der bisherigen Führungsstruktur mit einem einzigen Kopf?

Beides kann eine Berechtigung haben. Das hängt sehr von der jeweiligen Situation ab. Und die ist für mich jetzt völlig klar. Wenn ein Mann nach acht Jahren an der Landesspitze abtritt und ich sage, ich traue mir das zu, dann brauche ich keinen Mann an meiner Seite, ich kann das allein. Und es kommt noch etwas hinzu: Die SPD ist mehr als die Summe ihrer Strömungen und Netzwerke. Es braucht jetzt eine integrative Führungsfigur.

Sie hätten auch ganz allein Fraktionsvorsitzende im Landtag werden können. Warum haben Sie nicht nach diesem Amt gegriffen?

Die Ämter und ihre Profile sind momentan sehr unterschiedlich. Die Partei braucht radikale strukturelle und strategische Veränderungen. Das braucht Zeit, Mitgliedereinbindung und auch viele drastische Entscheidungen. Die Fraktion hingegen muss sofort die neue Landesregierung kontrollieren. Dafür braucht es an der Spitze ein anderes Profil. Ich kenne meine Stärken, aber auch meine Schwächen. Und ich bin ganz sicher, dass Sascha Binder jetzt der richtige Fraktionschef ist.

Halten Sie Offensivkritik an der Landesregierung für das richtige Rezept angesichts dieser großen AfD-Fraktion, mit der die SPD die Opposition bildet? Oder müssen Demokraten nicht zusammenstehen und andere Wege finden, ihre Unterschiede zu verdeutlichen?

Die Rollen im Landtag sind klar verteilt. Grün-Schwarz wird die nächste Regierung, und unsere Aufgabe wird es sein, diese Landesregierung zu kontrollieren – als einzige verbliebene demokratische Opposition. Da werden wir laut und unbequem sein. Aber natürlich stehen wir als Demokraten trotzdem zusammen. Uns eint der Gedanke, dass das bessere Argument siegt. Scharfe, pointierte Kritik sorgt für Aufmerksamkeit und Wahrnehmung. Aber wir haben an der FDP und ihrem Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke gesehen, dass diese immer schrille Tonlage auch nicht zum Erfolg führt. Wir wollen auffallen, aber nicht mit Getöse, sondern mit guten Ideen und Substanz. Auch deshalb sehe ich einen großen Vorteil darin, dass es im Fall meiner Wahl zwischen der Landesvorsitzenden und dem Fraktionschef kurze Wege gibt.