Mafia-Prozess in Stuttgart: Er wollte nur helfen

Wer Verfahren gegen Polizeibeamte verfolgt, ist nicht überrascht, dass der Polizist aus Fellbach freigesprochen wurde. Der psychiatrische Gutachter Hermann Ebel hatte ihm schon in einem ersten Verfahren eine bipolare Störung bescheinigt, aus der sich just Anfang 2022 eine manische Phase entwickelte (Kontext berichtete). Und deswegen sei seine Steuerungsfähigkeit eingeschränkt, eventuell sogar ausgeschaltet gewesen, so der Gutachter. Genau in diesen Zeitraum fielen die Vorwürfe, deretwegen Polizist Eric R. sich ein zweites Mal vor Gericht zu verantworten hatte. Oder eben auch nicht – der bullige Mann ließ sich nicht zur Sache ein, konnte sich auch an nichts so richtig erinnern. Brauchte er auch nicht, denn er beziehungsweise sein Kumpel und Trauzeuge Antonino P. waren im Rahmen der vier Jahre andauernden deutsch-italienischen Ermittlung "Boreas " (siehe Kasten) abgehört worden. Die Beweislage war eindeutig.
Die Operation Boreas
Vier Jahre lang ermittelten italienische und deutsche Strafverfolgungsbehörden gegen mutmaßliche Mitglieder der kalabrischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta. Am 1. April 2025 schlugen sie zu: In Italien, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland gab es 40 Durchsuchungen, 34 Haftbefehle wurden vollstreckt. Der Rems-Murr-Kreis gilt schon lange als ein Schwerpunkt der italienischen organisierten Kriminalität.
Am Landgericht Stuttgart wurden vier Verfahren eingeleitet, nun läuft noch eines gegen drei Italiener wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung, räuberischer Erpressung, Drogenhandels.
In Italien wurden Anfang April, genau ein Jahr nach den Festnahmen neun Angeklagte verurteilt, zwei freigesprochen. Die Operation Boreas richtete sich vor allem gegen die Gruppen Greco aus Cariati und die Farao-Marincola aus Cirò Marina. (lee)
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