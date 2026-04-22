Mafia-Prozess in Stuttgart: Er wollte nur helfen

Von Beginn des Prozesses an versuchte Antonino P., sich als jemand darzustellen, der einfach hilfsbereit sei und sozial. Geboren und aufgewachsen in Stuttgart, schon der Großvater arbeitete beim Daimler, er sei in der Kirchengemeinde aktiv gewesen. Ein knuffiger Typ. Zu Italien habe er "keinen Bezug eigentlich", sagte er zu Beginn des Verfahrens. Nur noch eine Tante gebe es da. Und ja, seine Großeltern seien nach der Rente nach Cariati zurückgekehrt.

In der knapp 9.000-Einwohner zählenden Kleinstadt am oberen Absatz des Stiefels dürfte man sich kennen. Seit Jahrzehnten werden von dort Mafia-Geschäfte getätigt. Und das ist bekannt. So berichtete vor Gericht ein Restaurantbetreiber, wie er vom Fellbacher Statthalter Fiorenzo S. und dessen Kumpanen Cataldo S. (kürzlich in Italien zu 8,4 Jahren verurteilt) bedroht wurde, weil er keine Lebensmittel kaufen wollte, da das Geschäft wegen Corona nicht lief. Ob er gewusst habe, dass Fiorenzo S. zur Mafia gehöre?, wurde er von der Richterin gefragt. Der sichtlich verängstigte Zeuge: "Jein." Was nun? Nun, es würde geredet daheim im Dorf in Italien.

In seinem Restaurant in Weinstadt warfen jedenfalls die Mafiosi in einer Nacht eine Türscheibe ein und zerstachen die Reifen eines Autos. Dumm gelaufen: Das Auto gehörte einem Nachbarn des Restaurants. Der wachte auf, beobachtete die Aktion und erkannte den Fiat Ducato der Mafiosi als den Lieferwagen, der sonst Waren ins Restaurant brachte. Der Nachbar erstattete Anzeige und gab sogar ein Kennzeichen an, allerdings ein falsches. Zum Glück. Denn nun befürchtete Fiorenzo S., dass nach ihm gefahndet würde, also bat er seinen Kumpel Antonino P. um Hilfe, der wiederum seinen Polizistenfreund Eric R. bat, im Polizeisystem nachzuschauen, ob gegen Fiorenzo S. ermittelt werde. Eric R. gab hier Entwarnung, ebenso bei der Bitte einen Tag später, nun im System nach dem Namen Fiorenzo S. zu suchen.

Gestörtes Verhältnis zu Dienstgeheimnissen

"Hätte R. mehr abgefragt, hätte er gemerkt, dass es ein verdecktes Ermittlungsverfahren gibt", erläuterte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Und das hätte das gesamte internationale Verfahren gefährden können. Für ihn war klar, Eric R.s Handeln habe "das Vertrauen in die Polizei und deren Unbestechlichkeit erschüttert". Im Rahmen der Ermittlungen war zudem klar geworden, dass der Polizist auch in den Jahren vorher schon ohne offensichtlichen Anlass im Polizeicomputer Daten abgerufen hatte und auch sonst nicht viel von seiner Verschwiegenheitsverpflichtung hielt. So schlussfolgerte der Staatsanwalt, Eric R. hätte jede Hemmung verloren, seinem Kumpel illegal Auskünfte zu erteilen. Damit sei er für ihn "voll schuldfähig". Er forderte ein Jahr und sechs Monate auf Bewährung.

Dem folgten die Richterinnen nicht. Eric R. wurde freigesprochen wegen seiner manischen Phase, für seine neun Monate Untersuchungshaft soll er entschädigt werden. Beendet ist die Geschichte für den Fellbacher Polizisten R. deswegen nicht. "Gegen den Beamten wurde ein Disziplinarverfahren wegen des Verdachts mehrerer begangener Dienstvergehen eingeleitet", schreibt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen auf Anfrage. Denn "der sorgfältige und gesetzeskonforme Umgang mit Dienstgeheimnissen (ist) eine grundlegende Pflicht aller Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Verstöße hiergegen werden konsequent geprüft und verfolgt".