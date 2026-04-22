Ausstellung "Rechtsextremer Terror": Immer unterschätzt

Dass es immer um eine Botschaft geht, zeigte schon der Mord an dem aus Buttenhausen stammenden Zentrumspolitiker Matthias Erzberger am 26. August 1921: Mit ihm wollten die Terroristen der Geheimgruppe Organisation Consul eine Symbolfigur der von ihnen verhassten Weimarer Demokratie töten. Die Organisation Consul verübte noch weitere Morde. Eines ihrer Mitglieder war Dietrich von Jagow, der 1933, als die Nazis die Macht übernahmen, Reichskommissar für die württembergische Polizei wurde. Aus Terroristen wurden Akteure des Staatsterrors.

Und unmittelbar nach dem Ende der NS-Diktatur im Mai 1945 begann auch schon wieder der Terror gegen die neuen Strukturen – getragen von ehemaligen Funktionären des Dritten Reichs. So führte die Gruppe Kabus um das ehemalige Waffen-SS-Mitglied Siegfried Kabus mehrere Anschläge auf Spruchkammern durch – etwa in Backnang oder Stuttgart.

Rechter Terror konnte in den folgenden Jahrzehnten viele Formen haben, ob Gewalttaten gegen Sinti, Roma und Jenische, Schändungen jüdischer Friedhöfe oder auch der Mord an dem Lehrling Martin Katschker im August 1970, als "Konstanzer Gammlermord" oder "Hippiemord" bekannt (Kontext berichtete)

Wehrsportgruppen und Baseballschläger

Eine bis dahin ungeahnte Welle des Terrors fegte um 1980 übers Land. Öffentlich weit bekannter als die Gruppen Odfried Hepps und Manfred Roeders war in diesen Jahren die Wehrsportgruppe Hoffmann, aus deren Umfeld auch der Oktoberfest-Attentäter in München kam, der mit einer Bombe 13 Menschen tötete. Die Truppe des Nürnberger Neonazis Karl-Heinz Hoffmann spielt in der Ausstellung direkt zwar keine Rolle, da sie hauptsächlich im benachbarten Bayern aktiv war. Bezüge gibt es dennoch: Hepp versuchte mit seiner 1978 gegründeten Wehrsportgruppe seinem Vorbild Hoffmann nachzueifern.

Für rechte Gewalt mit einem viel breiteren gesellschaftlichen Fundament stehen schließlich die "Baseballschlägerjahre". Diese werden oft als ein Phänomen Ostdeutschlands und der Zeit ab 1990, der "Wende" gesehen. "Doch das ist zu kurz gesprungen", sagt Christopher Dowe. Feste Rechtsextreme Strukturen hatten sich schon in den 1980ern herausgebildet, auch im Westen, auch in Baden-Württemberg. Ein echter Baseballschläger hinter Glas dient als Beleg: Er wurde 1993 beschlagnahmt, bei einem Mitglied der 1988 in Lichtenstein im Kreis Reutlingen gegründeten und 1993 verbotenen "Heimattreuen Vereinigung Deutschlands" (HVD).