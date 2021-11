NSU: "Vollständiges Versagen"

Typisch für Ambitionen und Aufklärungswillen in Baden-Württemberg ist, dass erst einmal zweieinhalb Jahre verstrichen, ehe eine parlamentarische Enquête-Kommission eingesetzt wurde. Die wiederum musste erst kläglich scheitern, damit in der 15. Legislaturperiode ein NSU-Untersuchungsausschuss und in der 16. ein zweiter seine Arbeit aufnehmen konnte. Wie in all den anderen Gremien – im Bundestag, in Bayern und Thüringen, in Sachsen, NRW, Hessen, Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern – werden Versäumnisse, Fehler, Absurditäten, Widersprüche oder Unerklärliches aufgedeckt.

Und es gab vielfältige Einblicke in die großzügige Milde eines Teils der Ermittler und ihres Umgang mit Verdächtigen. "Ein bisschen Hakenkreuz, ein bisschen Hitlergruß, halb so wild, man habe eben ziemlich viel gesoffen", fasst die "Süddeutsche Zeitung" einmal zusammen. Oft zitiert der Ausbruch des Ausschussvorsitzenden Wolfgang Drexler (SPD) bei einer Zeugenbefragung: "Man kann mir literweise Wodka einflößen, und ich stelle mich trotzdem nicht vor eine Hakenkreuzfahne."

Alle Fraktionen waren schon nach dem ersten Ausschuss 2016 einig, dass viel zu tun ist gerade in der Aus- und Fortbildung in Sicherheitsbehörden. Und erst recht bei der Auswahl derer, die überhaupt in den Polizeidienst hineingelassen werden. Der Pressedienst Migration legte jetzt eine Länderübersicht vor, in der Baden-Württemberg überhaupt nur in einem einzigen Punkt mithalten kann: bei der Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle in Form des Büros der Bürgerbeauftragten.

Kein besonders großer Aufklärungswille

Darüber hinaus Fehlanzeige: keine wiederholte Überprüfung von BeamtInnen, keine verpflichtenden Fortbildungen, keine Studie zum Thema Rassismus in den Reihen der Behörden. Vier andere Bundesländer – Berlin, Hamburg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz – sind hingegen aktiv geworden und haben entsprechende Aufträge erteilt. "Wir wollen die Mitarbeitenden in Sicherheitsbehörden und Justiz besser darin ausbilden, politische motivierte Hasskriminalität zu bekämpfen und mit Betroffenen sensibel umzugehen", verkündet in eher sanftem Tonfall der grün-schwarze Koalitionsvertrag vom Frühjahr 2021 im Zusammenhang mit den "rechtsterroristischen Attentaten der vergangenen Jahre".

Das Landesamt für Verfassungsschutz hat zehn Jahre danach ebenfalls eine Bestandsaufnahme veröffentlicht, die in einer Erkenntnis und einem Versprechen gipfelt. Der NSU sei ein Beweis dafür, dass "im harten Kern des deutschen Rechtsextremismus nach wie vor ein ideologisch motivierter Hass auf diverse Feindbilder existiert". Ein solcher Hass werde "immer wieder Vertreter dieser Szene in Mordabsichten und Rechtsterrorismus treiben". Diese Erkenntnis dürfe auch nach zehn Jahren nicht verblassen. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz Thomas Haldenwang schlägt den Bogen zu den Identitären oder zum Compact-Magazin, das sich revisionistischer, verschwörungstheoretischer und fremdenfeindlicher Motive bediene. Bei Teilen der AfD sieht er den Versuch, "die Anschlussfähigkeit für ihre Ideologien in die Mitte der Gesellschaft zu tragen", quasi als "geistige Brandstifter für spätere Taten".

Professor Matthias Quent wiederum ruft dazu auf, die Ursache für sich ausbreitenden Rechtsextremismus nicht allein im fehlerhaften Handeln der Sicherheitsbehörden zu suchen, sondern ebenso in der Gesellschaft: "Rassismus wird weder im Gefängnis noch mit Handyüberwachung bekämpft." In der Pflicht stehe deshalb die künftige Bundesregierung. "Wir werden in allen Bereichen entschlossen gegen Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus, Islamismus, Linksextremismus, Queer-Feindlichkeit und jede andere Form der Menschenfeindlichkeit vorgehen, damit Vielfalt in gleicher Sicherheit für jede und jeden möglich ist", schreiben die möglichen AmpelkoalitionärInnen in ihrem Sondierungspapier. Zumindest befleißigen sie sich des Verbs "werden". Sie hätten auch, wie in viel zu vielen politischen Versprechen nach dem Auffliegen des NSU, "sollen" oder "wollen" schreiben können.