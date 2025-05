Südwest-SPD und Saskia Esken: Zum Abschied dürre Worte

Die Genoss:innen in Baden-Württemberg haben erst einmal einen komplizierten Landtagswahlkampf vor der Brust, träumen von einer Rückkehr an den Kabinettstisch. Nur drei Mal hat die SPD in Baden-Württemberg seit 1952 bisher mitregiert. Stoch selber traut sich auch zu, das Amt des Regierungschefs auszufüllen, was allerdings eine wenig wahrscheinliche historische Aufholjagd in den kommenden Monaten voraussetzen würde. Alle aktuellen Verwerfungen will die Landesspitze so schnell wie möglich hinter sich lassen. Esken wird wenig verklausuliert ein knappes "Und tschüss" hinterhergerufen. Der Landes- und Fraktionschef bemüht das falsche Bild vom Generationswechsel, den sie an der Parteispitze ermöglicht habe, und zollt ihr in dürren Worten "größten Respekt". Ganz andere Töne schlagen ihren designierten Nachfolger:innen entgegen. Von einem starken Team spricht Stoch, das die Partei in ihrer Breite repräsentiere und "meine volle Unterstützung hat". Der Arbeitsauftrag, gerade mit Blick auf den Urnengang am 8. März 2026, ist erteilt: Mit der Aufarbeitung der Bundestagswahl und der programmatischen Neuaufstellung der Partei habe gerade der neue Generalsekretär große Aufgaben vor sich, sagt der SPD-Spitzenkandidat. Mal sehen, ob und wie die notorische Schwäche im Südwesten dabei zur Sprache kommt. Und vor allem, welches Gegengift zurück in frühere lichte Höhen führen könnte.