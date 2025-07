Kontext-Sommerserie: Nachricht an Emma Kunow

Zuvor hatten wir Station in Słupsk (ehemals Stolp) gemacht. Laut Reiseführer wurde hier nämlich der Erfinder der Postkarte geboren: der Postler Heinrich von Stephan, ab 1871 Generalpostdirektor des Deutschen Reichs. Im Gegensatz zum Brief ist die Postkarte eine recht junge Erfindung. Heinrich von Stephan soll 1865 die Idee zu einer privaten Karte mit offen lesbarer Mitteilung gehabt haben, die sich unter preußischer Obrigkeit allerdings nicht durchsetzen konnte. Man hatte sittliche Bedenken gegen unverhüllte Texte und befürchtete Einnahmeeinbußen wegen des geringeren Portos. Die österreichische Post griff die Idee auf und führte 1869 eine "Correspondenzkarte" ein, die schon bald zum Verkaufsschlager wurde. Der Siegeszug der Postkarte in die ganze Welt begann. Wir suchen am Słupsker Postamt erfolglos die Gedenktafel für den Erfinder, die der Reiseführer erwähnt. In der Touristeninformation erklärt uns ein junger Mann, dass Heinrich von Stephans Urheberschaft umstritten sei, weswegen die Gedenktafel wieder entfernt werden musste. Es war wohl eine Idee, die in der Luft lag und sich Stück für Stück realisierte, denn sie kam in einer Zeit auf, als Menschen erstmals begannen, aus reinen Erholungszwecken zu verreisen.

"Nur Kummer und Verdruß"

Unsere Rundreise führt uns auch in das ehemalige Kolberg. Bereits 1880 eines der größten deutschen Ostseebäder, wurde es im Zweiten Weltkrieg zerstört und dem Staat Polen als riesiger Trümmerberg hinterlassen. Hier dominiert baulicher Nachkriegspragmatismus – die funktional gestalteten Hotels sind vom Traumstrand aus wegen des natürlichen Waldgürtels nicht zu sehen. Im Zentrum kreuzen wir einen Mini-Flohmarkt und entdecken an einem Stand mit alten Postkarten eine Ansichtskarte aus Kolberg von 1918, adressiert an die in Berlin lebende Emma Kunow. Die Karte war offenbar aus Emmas Nachlass in den Postkartenhandel geraten und so an ihren Absendeort zurückgekehrt. Eine Karte, geschrieben in Sütterlin von einer anonymen Person mitten in der Endphase des Ersten Weltkriegs, dreieinhalb Monate vor der Kapitulation Deutschlands:

"Claptow d. 26.7.18. Liebe Schwester! und Kinder! Euren Brief erhalten und mich sehr gefreut. Es freut mich das die Grossmutter kommt. hoffent bringt sie euch doch Kartoffel mit. wann Frl. Busch ankommt, über alles schreibe ich Bescheid. Wir sind gesund was ich auch Euch allen wünsche. Auch geht es uns wie bisher sehr gut. Zum Mittag giebt es Kartoffelpuffer o. junge Kartoffel: Die Quittungen schicke ich am 1. Heute sind wir drei Wochen hier, noch drei, dann sind wier auch wieder zu Hause. Es wäre doch schön wenn Otto ankämme. Es wäre doch für kurze Zeit eine Freude den sonst giebt es keine Freude mehr, nur Kummer und Verdruß. Seid herzlich gegrüßt, alle alle, auf wiedersehen."