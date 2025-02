SPD und Grüne im Bundestagswahlkampf: Der weiße Elefant im Raum

"Klima ist unattraktiv", meint dagegen der 20-jährige Rubehn. Sich auf soziale Gerechtigkeit zu fokussieren sei nach den Krisenjahren wichtig. In der Hinsicht wäre die CDU nicht der optimale Koalitionspartner: Was Soziales angeht, sei man näher an der SPD. Nach den aktuellen Umfragen, wäre eine Regierungsbeteiligung der Grünen allerdings gerade nur an der Seite der CDU denkbar. Und Co-Parteichefin Franziska Brantner lässt öffentlich wenige Gelegenheiten aus, Bereitschaft für schwarz-grün zu demonstrieren, so abweisend sich Unionsvertreter auch momentan noch geben. Käme Klimapolitik in einer schwarz-grün geführten Bundesregierung nicht zu kurz?

Da klappt es Thekla Walker die Zehennägel hoch

In Böblingen müht sich Thekla Walker um Beruhigung. Die Umweltministerin will bei der Lektüre der CDU-Klimapapiere festgestellt haben, dass es in den Reihen der Konservativen durchaus kluge Köpfe gebe, was Klimaschutz angeht. Auch wenn es ihr die Zehennägel aufstelle, bei dem was Jens Spahn oder Friedrich Merz manchmal von sich geben. Ob die Partei beim Wahlkampf nicht mehr auf Klimathemen statt auf die Person Robert Habeck setzen sollte? Habeck stehe auch für Klima, entgegnet Walker.