"Kontext im Merlin" mit Wolfgang Schorlau: Der perfekte Ort zum Morden

Stefan Siller, der als Moderator durch den Abend im Merlin führt, will von Schorlau wissen, warum seine Wahl nach Themen wie NSU, Griechenlandkrise und privatisiertem Wasser diesmal auf den Klimawandel fiel. Der Schriftsteller ist überzeugt, dass die Energiefrage zentral dabei ist, gesellschaftliche Prozesse zu erklären: vom Konsens, dass der Kampf gegen die Erderhitzung eine Menschheitsaufgabe ist, bis hin zum Revival der Verbrennungstechnik oder auch der immer verbreiteteren Leugnung, dass überhaupt ein Problem vorliegt.

Schorlau betont, dass es in der Tat gar kein Problem gäbe, wenn alle Menschen so wenig Emissionen verursachen würden wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Obwohl aber die Reichsten der Reichen unglaublich viel Treibhausgase auf ihren Kontos verbuchen, ist gerade bei Menschen mit schmalen Geldbeuteln die Sorge verbreitet, auf den Kosten für Klimaschutz sitzen zu bleiben.

Hier nimmt Schorlau auch die Grünen in die Pflicht. Zwar berichtet er, bei einer Audienz bei Winfried Kretschmann gelernt zu haben, dass der langsame Windkraftausbau im deutschen Südwesten nicht auf mangelndes Interesse des Landesvaters zurückzuführen ist – sondern dass manchmal auch ein Ministerpräsident dem Eigenleben seines Verwaltungsapparats machtlos ausgeliefert ist. Trotzdem kritisiert Schorlau die Partei dafür, zu wenig an die einkommensärmere Klasse zu denken.

Sollte es den Rechten gelingen, noch mehr Arbeiter und Geringverdienerinnen zu mobilisieren, "dann sind wir geliefert", glaubt Schorlau. Umgekehrt sieht er allerdings auch Hoffnung, etwa wenn Massen protestieren gegen fremdenfeindliche Politik. Die entscheidende Frage sei, wie es gelingen kann, dass der Funke überspringt auf die Milieus, die keine Lust auf autoritären Nationalismus haben, aber zur Zeit noch stumm bleiben.

Am Ende wirkt das Publikum zufrieden. Und Schorlau schreibt nicht nur Bestseller, sondern weiß sie auch geschickt zu vermarkten: So erinnert er vor seiner Signierstunde, dass auch in diesem Jahr ein Weihnachten bevorsteht, und dass es doch schade wäre, wenn die "schmächtige Frau" am Bücherstand zu viel Last mit nach Hause schleppen müsste.



Weil die Tickets zur Veranstaltung im Merlin schnell vergriffen waren, wurde sie im Livestream übertragen. Die Aufzeichnung ist auch im Nachhinein über unseren YouTube-Kanal aufzurufen.