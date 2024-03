Kontext im Merlin: Wachsam, aber zuversichtlich

Als erfolgreiche Frau mit Migrationshintergrund, die grüne Politik macht, verkörpert die Tochter alevitisch-kurdischer Eltern fast alles, was die Rechten hassen. Dass sie von Demokratiefeinden angegiftet wird, sei sie gewohnt. Übel findet sie, wie neuerdings auch demokratische Parteien die Grünen zum Hauptfeind erklären, das sei fahrlässig und verantwortungslos. "Meinungsverschiedenheiten und pointierter Streit sind das eine. Aber ich finde, unter den demokratischen Parteien sollte überhaupt nicht im Freund-Feind-Schema gedacht werden."

Warum wird den Grünen überhaupt die Schuld an so vielem zugeschrieben, will Moderator Siller wissen. Aras vermutet, das hänge viel mit der Angst vor Veränderung zusammen, bei der die Grünen zur Projektionsfläche würden. Der Klimawandel sei eine der größten Menschheitsherausforderungen, da zeichne sich schon lange ab, dass die Dinge nicht so blieben, wie sie sind. Und so würden sich viele mit verklärten Erinnerungen eine gute, alte Zeit zurückwünschen, in der die Welt noch einfacher und übersichtlicher erschien. "Aber wir können die Veränderung doch auch als Chance sehen", sagt Aras. "Um unser Leben und unsere Wirtschaftsweise besser zu machen."

Das Publikum interessierte sich bei der anschließenden Fragerunde dafür, warum die Polizei bei Demonstrationen konsequent die Zahl der Teilnehmenden kleinrechne (worauf Aras auch keine Antwort hatte). Oder auch, wie überhaupt die Situation entstanden ist, in der sich viele radikalisieren – und ob womöglich der neoliberale Abbau des Sozialstaats ein Faktor dafür sei. Aras räumt ein, dass der Markt vieles nicht so gut geregelt habe, wie sich die Politik der 1990er-Jahre erhofft hatte, beteuert aber, dass diese Einsicht durchgesickert sei und nun zum Beispiel beim Wohnungsbau gegengesteuert werde.