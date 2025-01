Kontext im Merlin: "Endlich!"

Das heißt: raus aus dem Mainstream. Für das Medium Kontext ist das seit 2011 Programm, im Kulturcafé Merlin in Stuttgart-West findet es seit Jahresbeginn seine Fortsetzung. Auch als Möglichkeit, mit Leserinnen und Lesern ins Gespräch zu kommen.

Das Echo ist enorm. Aus dem ganzen Bundesgebiet laufen Mails bei Hermann und seiner Initiative ein, 200 in den ersten Tagen, und die Mehrheit beginnt mit "Endlich". Endlich erkennt man mit Hermann eine "grüne Identität" wieder. Endlich geschieht etwas gegen dieses "tägliche Morden und Sterben", endlich eine Initiative, "mit der ich mich identifizieren kann", jenseits von AfD und BSW, endlich Widerstand gegen die "allgegenwärtige Kriegslogik". Und fast immer wird das "Elend des Mainstreams" angeprangert. Aber: In vielen deutschen Zeitungen kommen Hermann und seine Gruppe zu Wort. Nach dem Auftakt mit Kontext zum Beispiel in der "Süddeutschen", der "Frankfurter Rundschau", dem "Freitag", der taz und beim "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Im November sind sie im Stuttgarter Haus der katholischen Kirche zu Gast. Und wieder ist der Saal voll, die Stühle reichen nicht für mehr als 200 Gäste. Doch auch das ist erkennbar: Es ist die "Generation Menschenkette" (Ulrich Bausch), die da ist, ein großer Teil der kirchlichen Friedensbewegung, was ihre Bedeutung nicht schmälert, aber das Nachdenken darüber, wie die Jungen zu gewinnen sind, noch notwendiger macht. Wie sieht ihre Zukunft aus, wenn Figuren wie Donald Trump verlangen, dass fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Rüstung gesteckt werden?

Apropos Zukunft: Der nächste Gast von Kontext im Merlin ist Wolfgang Schorlau. Mit seinem elften Dengler "Black Forest" füllt der Bestseller-Autor Säle und Hallen. Stefan Siller spricht mit ihm darüber, was er bei seinen Lesungen gelernt hat. Über die Stimmung in der Bevölkerung. Termin: Montag, 10. Februar, 19.30 Uhr im Merlin, Stuttgart, Augustenstraße 72.