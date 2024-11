Friedrich Merz: Staatsmann – mit einem Bein

Das für verlässliche Stand- und Trittsicherheit wünschenswerte zweite Bein fehlt allzu oft, wie jüngst bei dem bisher weitestreichenden Vorschlag zur Unterstützung der Ukraine. Der Oppositionsführer fordert den Bundeskanzler auf, seine Angst vor Putin zu überwinden, und wenn der "innerhalb von 24 Stunden nicht aufhört, die Zivilbevölkerung zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland Taurus-Marschflugkörper geliefert werden, um die Nachschubwege zu zerstören".

Selbst in der eigenen Fraktion sind die Reihen in dieser Frage nicht geschlossen. Irritierend nennen das Ultimatum manche hinter vorgehaltener Hand, nicht zuletzt, weil es die Stimmung in der eigenen Partei nicht treffe. Und der Kanzler will dieser Art "Eskalationslogik" ohnehin nicht folgen.

Ganz so wild ist er gar nicht

Merz erfindet Geschichten, zeigt sich "in der Analyse politischer Probleme ähnlich präzise wie ein Stammtisch nach zu vielen Runden Doppelkorn", wie sogar die "Welt" einmal schreibt. Dass Stilfragen höchst politisch sind, bewies er mit der Bezeichnung "Kleine Paschas" für männliche Heranwachsende mit Migrationshintergrund. Oder als er vor sechs Jahren Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Wahl für den Parteivorsitz unterlag und neben ihm seine Frau Charlotte aufstand, um der neuen CDU-Chefin zu applaudieren – da zog der Gatte sie, statt sich selber zu disziplinieren, doch tatsächlich auf ihren Sitz zurück. 2000 wollte er sich zum "wilden Feger" ("Spiegel") in Jugendjahren stilisieren. "Hat er seine 'Jugendsünden' nur erfunden?", fragte das Hamburger Nachrichtenmagazin nach dem Leserbrief eines Mitschülers. "Schulterlange Haare? Merz? Nie im Leben!", hatte der geschrieben, "unser Kumpel hatte schon immer die Frisur, die er heutzutage trägt." Kein Motorrad, keine Frittenbude, an der er geraucht und Schnaps getrunken haben will.

Dabei konnte der begeisterte Hobbypilot mit Privatflugzeug und – laut "Vermögensmagazin" – geschätzten zwölf Millionen Euro auf der hohen Kante seit 1989 und dem Einzug ins Europaparlament Erfahrungen sammeln. Sie helfen erkennbar anhaltend wenig, wenn Merz zwischen seriösem Auftreten und Großspurigkeit balanciert. Schon zur Jahrtausendwende wollte er vieles anders machen. Er war, bis ihn Angela Merkel ablöste, Fraktionschef im Bundestag, hatte das Copyright auf marktradikale Ideen, darunter die "Kopfpauschale" bei der Krankenversicherung: Für alle Krankenversicherten, selbst die reichsten, sollte es nurmehr ein und die selbe Beitragshöhe geben. Und auf eine radikal vereinfachte Steuererklärung, die auf einen Bierdeckel passen sollte. Anderes hat Merz gekapert, allen voran den zumindest problematischen Begriff einer "Leitkultur" vom Politologen und früheren Harvard-Professor Bassam Tibi Ende der 1990er-Jahre.

Bemerkenswert ungeniert werden heute Themen aufgewärmt, die belegen, wie die vergangenen 25 Jahre an der CDU vorübergegangen sind. Jüngstes Beispiel: Ihr Vorsitzender, der schon als Schüler in die Junge Union eingetreten ist, entfacht die speziell auf Konservative zielende Aufregung um den Paragrafen 218 StGB. Natürlich weiß der Spross einer Juristenfamilie mit einschlägigem Studium und Erfahrungen als Richter, dass Schwangerschaftsabbruch längst aus dem Strafgesetzbuch entfernt gehört. Aber anstatt zu überraschen mit einem Debattenbeitrag auf Augenhöhe mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit 2024, empört sich der Vater von drei Kindern künstlich und will wieder einmal direkt Scholz anprangern, der den parteiübergreifenden Antrag auf Streichung unterstützt: "Ich bin wirklich entsetzt darüber, dass derselbe Bundeskanzler, der immer wieder vom Zusammenhalt, vom Unterhaken und von Gemeinsinn spricht, mit auf der Liste dieses Gruppenantrages mit seiner Unterschrift erscheint."

Manche seiner Fans sind Spätberufene

In Baden-Württemberg kam der Merz von Anfang an gut an. Vor allem, weil er sich frank und frei gegen die Physikerin aus dem Osten stellte – bekanntlich erfolglos. Als sein Abgang in die Hochfinanz drohte, drängte Günther Oettinger, ihn zu halten: "Eine gute Regierungschefin wie Angela Merkel duldet nicht nur kompetente Persönlichkeiten, sondern sie fördert geradezu starke Minister." Er rotierte dennoch aus der Politik, blieb aber Objekt der Begierde an der Basis von CDU und CSU. Zum Comeback von 2018 formierte sich sogleich eine Unterstützungsinitiative, vornehmlich aus altbekannten Merkel-Gegner:innen. Ein Jahr später, nach der ersten Niederlage im Kampf um den Bundesvorsitz, setzte "Bild" das Gerücht in die Welt, der Wiedereinsteiger könne Spitzenkandidat bei der hiesigen Landtagswahl 2021 werden, um Winfried Kretschmann und seine Grünen endlich aus dem Feld zu schlagen.