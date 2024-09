Debatte über Flucht und Migration: Hysteriespirale

Über all die Jahre galt es in der öffentlichen Debatte, die eigene Minderleistung zu verschleiern. Thomas de Maizière (CDU), der vor und nach Friedrich Innenminister war, verantwortete Personalabbau beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und damit das Auflaufen eines immensen Antragsstaus. Union und FDP reagierten darauf unter anderem mit der Aussetzung des Familiennachzugs. Während der Koalitions-Sondierungen nach der Bundestagswahl im Herbst 2017 appellierte der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg in einem Offenen Brief, die Realitäten anzuerkennen: "Weltweit sind circa 65 Millionen Menschen auf der Flucht, und wir können als Europa nicht so tun, als würde uns das nichts angehen."

Unionspolitiker:innen können aber sehr wohl so tun, und inzwischen tun Rote, Grüne und Liberale es ihnen nach. Ein einsamer Mahner mit inzwischen 91 Jahren ist Gerhart Baum (FDP), vor einem halben Jahrhundert war er in Bonn Innenminister. Nach dem Messerattentat von Solingen warnte er davor, dass die Vernunft auf der Strecke bleibt: "Angst ist unterwegs, und die ist ein hinterhältiger Dämon in einer freien Gesellschaft", erklärte Baum in einem "Zeit"-Interview. Das Gefühl sei verbreitet, "dass diejenigen, die uns regieren, versagen, was aber nur zum Teil richtig ist, weil von ihnen viel erwartet wird in einer Zeit, in der sich die Krisen häufen". Vieles gelinge, aber das dringe nicht durch.