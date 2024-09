Hermann hilft

Offenbar ist dieser Mensch eine Projektionsfläche für alle, die alles, was nicht in ihre Ideologie passt, als ideologisch bezeichnen. Kritik an Stuttgart 21 (Fortschritt) ist Maschinenstürmerei, am Auto (Freiheit) ist Zwang, am Frieden (netter Traum) ist intellektuelle Traurigkeit. Winfried Hermann, 72, Grüner und seit 2011 Verkehrsminister in Baden-Württemberg, ist die ideale Figur dafür.

In diesen Tagen hat er wieder Konjunktur – und dennoch ist es anders. Die "Stuttgarter Zeitung" (StZ) titelt nach seiner Ankündigung, zur Wahl 2026 nicht mehr anzutreten: "Ein grüner Minister, der sich treu blieb". Die "Süddeutsche Zeitung" sieht in ihm einen, "der den Pazifismus nicht aufgeben" und seine Partei "an ihre Wurzeln zurückführen" will. Die taz lässt ihn in einem langen Interview sagen: "Es braucht Friedensgespräche". Das sind moderate Töne, im Vergleich zu den Schmäh-Etiketten, die ihm, gerne auch in der eigenen Partei, angeheftet wurden. Selbstgerechter Lump, Putin-Freund, Vaterlandsverräter eben. Nicht zu vergessen den Auto-Hasser.