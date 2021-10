Südwest-SPD: Und wo geht's jetzt hier nach links?

Es ist die Stunde der Basis und der Gliederungen. Die sozialdemokratischen Frauen setzen einen Appell an die (noch zu konstituierende) Bundesregierung durch, mit einer weiteren Luftbrücke besonders gefährdete Frauen und Ortskräfte aus Afghanistan zu retten. Weil "Sprache Macht ist", wird der Genderstern beschlossen. Eine engagiert diskutierte Resolution fordert von der EU, die polnische Regierung für die Missachtung europäischer Verträge zur Rechenschaft zu ziehen. In einer emotionalen Aussprache, in der einem 75-jährigen Genossen die Tränen kommen beim Blick in die eigene Vergangenheit, wird mehr Anerkennung und Unterstützung für queere Menschen verlangt.

"Alle Zweifler, Spottdrosseln und Angsthasen haben bei der Bundestagswahl ihre Antwort erhalten", behauptete Parteichefin Saskia Esken in ihrem Grußwort. Alle OptimistInnen dürfen auf die engagierten Teile der Mitgliedschaft mit dem von Scholz beschriebenen neuen Stolz hoffen, der aus der guten alten Tante wieder eine Programmpartei macht. Tim Strobel jedenfalls hat einen ganz konkreten Rat: "Wir müssen die Partei in der Breite aufstellen und es schaffen, dass unser Erfolg nicht von Einzelpersonen oder von Zufällen der Geschichte abhängig ist." Deshalb solle in die kommunale Verankerung investiert werden, in einen BürgermeisterInnen-Pool und in ein Nachwuchsprogramm.

Die Idee ist auch nicht ganz neu, sondern stammt aus den Neunzigern. Neu ist aber die Luft nach oben und die Dynamik, die sie entfalten könnte angesichts des Niedergangs in so vielen Gemeinderäten. Nur vier Mal in der Geschichte der Bundesrepublik stellten die Sozialdemokraten die größte Fraktion im Deutschen Bundestag, das erste Mal 1972. Damals saßen 27 SPD- GemeinderätInnen im Stuttgarter Rathaus, heute sind es sieben.