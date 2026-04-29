1. Mai in Göppingen: Kämpfen ohne Rechtsextreme

Den Niedergang alteingesessener Industrieunternehmen sieht auch Maier mit Sorge. Der 35-Jährige will neue Geschäftsfelder aufbauen, und zwar mit Künstlicher Intelligenz, KI. Aber nicht noch ein KI-Hub, wo ein paar Start-ups irgendwas entwickeln, sondern etwas mit Praxisbezug. Und schon ist er bei seinem aktuellen Herzensthema: "Unser HIVE." Das steht für "Hub, Innovation, Vision and Execution", wie die Webseite erläutert. Eröffnung war im vorigen September auf dem Boehringerareal, dort sitzen jetzt Start-ups, zu denen Mittelständler gehen können, wenn sie was mit KI machen wollen – mal ganz platt ausgedrückt. Die Start-ups suchen nach Lösungen und wenn die funktionieren, könnte es zu Ausgründungen kommen, um diese Lösungen zu vermarkten. Maier erzählt von den ersten Erfolgen, auch in der städtischen Verwaltung. Das Erfolgsrezept ist für ihn die Kompetenz vor Ort. "Manche unserer Unternehmer fahren nicht nach Heilbronn, nicht mal nach Stuttgart. Die wollen hier in der Region Ansprechpartner haben."

Die AfD ist keine Arbeiterpartei

Damit Menschen sich wohl fühlen und nicht abdriften, muss vor Ort das Leben funktionieren, Behörden müssen ihren Job machen und die Jobs einigermaßen sicher sein. Wenn dem nicht so ist und die Unzufriedenheit wächst, finden Extremisten einen guten Nährboden. Im Göppinger Gemeinderat sitzen seit der Kommunalwahl 2024 sieben AfDler, drei mehr als zuvor. Auch bei der Landtagswahl am 8. März hat die Partei in der Region Erfolg, fast überall liegt sie über dem Landesergebnis von knapp 19 Prozent. Für Maier nicht schön, zumal der Grüne einst Mitgründer von "Göppingen nazifrei" war.

Dass sich die AfD ausgerechnet Göppingen ausgesucht hat, um eine eigene 1.-Mai-Kundgebung abzuhalten, ist also kein Zufall. Maier sagt, er habe das am Anfang nicht besonders ernst genommen, schließlich gebe es öfter mal einen Infostand der AfD mit einer Handvoll Leuten. "Ich habe nicht damit gerechnet, dass die landesweit mobilisieren." Hauptredner bei den Rechtsextremen soll laut Social-Media-Ankündigungen Oliver Hilburger sein, der Chef der rechten Pseudogewerkschaft Zentrum, die gar keine Gewerkschaft ist, aber sich so bezeichnet. Außerdem sind diverse Landtags- und Bundestagsabgeordnete angekündigt.

Maier wird "wie jedes Jahr selbstverständlich" am Freitag zur 1.-Mai-Kundgebung vom DGB auf dem Göppinger Schillerplatz gehen. Dort hoffen die Gewerkschaften auf viele Teilnehmer:innen. "In den vergangenen Jahren sind wir schon stetig größer geworden", sagt Metaller Kocken. "Bei uns ist das ein Familienfest mit politischen Reden." Weil Nazis nun erlaubt worden sei, 300 Meter vom DGB entfernt eine Kundgebung zu machen, werde man aus Sicherheitsgründen die Kolleginnen und Kollegen, die am Bahnhof ankommen, dort abholen. Und es wird eine Kunstaktion "Wege in den Faschismus" geben, sagt Kocken, als Denkanstoß, dass von rechts noch nie etwas Gutes für Arbeitnehmer:innen bewirkt worden ist. Im Gegenteil.



Los geht es beim DGB am 1. Mai auf dem Schillerplatz in Göppingen um 10 Uhr, das Motto: "Erst unsere Jobs, dann eure Profite".