Sondierungsgespräche Baden-Württemberg: Ausgesperrt

Störgeräusche machen die Runde

Mit guter Miene zum bösen Spiel versuchen die Grünen den Karren ins Laufen zu bringen, damit das Unternehmen Regierungsbildung nicht gleich zu Beginn scheitert. Bis in den späten Vorabend stand keineswegs fest, dass es am Dienstagmorgen um zehn tatsächlich losgehen würde. Störgeräusche machen die Runde, etwa, dass sich CDU-Abgeordnete bei der planmäßig im Mai anstehenden Wahl von Cem Özdemir zum Ministerpräsidenten einer wenig vornehmen Zurückhaltung befleißigen könnten und den Wahlsieger krachend durchfallen lassen.

Hagels Parteifreund Thomas Strobl war da anno 2016 aus anderem Holz geschnitzt. Der hatte zwar auch gar keine Lust aufs Regieren mit den Ökos, wollte seine Partei aber nicht noch einmal für fünf Jahre auf Oppositionsbänken schmoren lassen. Er fügte sich, sorgte dafür, dass Winfried Kretschmann und Co. in ihre Ämter kamen und die sogenannte Komplementärkoalition mit Freiraum für beide Partner entstand.