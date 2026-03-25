Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 782
Kolumne

Das Wettern der Woche

Herzliches Beileid

Das Wettern der Woche: Herzliches Beileid
|

Datum:

Wenn eine gestandene konservative Partei wie die SPD mit einem einzigen Schluckauf vom Rheinhessischen zehn Prozent ihrer Wähler verliert – 30.000 an die AfD! –  und im Stammland des schwäbischen Liberalismus beim Urnengang gerade mal am Untergang vorbei schreddert, müsste man genauer hinschauen. Müsste, könnte, sollte.

Ja, wo sind sie denn, unsere flinken linken Schwestern und Brüder? Möglich, dass sie gemeinsam mit der Linken in ihrem Häusle an einer handgemachten Mietpreisbremse basteln. Möglich, dass der Nachbar mit der größeren Karre (Jahreswagen, grün lackiert) seit einiger Zeit sein Deutschland-Fähnle am First des Eigenheims flattern lässt. Vielleicht wählt er auch gleich AfD, während Maria aus Wrocław die Mutti füttert und ihm sein Zahnarzt Dr. Baschar Kahled die Beißerchen repariert. Sonderpreis, arg ginschtig.

Die Kinder sind aus dem Haus, tendieren eher in Richtung sichere Renten, fürchten sich vor Krieg und Klimawandel und wissen nicht, warum. Sie haben lebenslang noch nie eine Tageszeitung gelesen, keine Ahnung, ob Hannah Arendt eine Nummer im Frauenfußball ist und Jan Böhmermann dieser Urwalddoktor da aus Lambarene. Ach ja, der Religionsunterricht.

Und dann das N-Wort – es käme ihnen nie über die Lippen. Das darf allenfalls Boris Palmer sagen, der Aperol Spitz aus Tübingen. Voll im Trend das alles, wie Rote Bete, Pak Choi und lila Kartoffeln aus heimischer Erde. Alles Bio, außer Gaza.

Kein Mensch kennt mehr niemanden, alles geliked. Die AfD ist sicher in Deutschland, wer dagegen ist: Geh doch nach drüben.

Aber drüben ist auch nicht mehr ganz so, wie es mal sein wollte und nie wurde. Da passt es, dass die Blauen jetzt die stärkste der Parteien sind und eine Brandmauer gegen die Demokratie bauen. Pass bloß auf in Weimar.

Ich hab' Mendelssohn und Ludwig aus Feuerbach, die Rosa Luxemburg, Traven und Tom Prox, Diotima aus Matineia, Edith Stein und manchmal Bertha von Suttner. Das sollte reichen.
 

Peter Grohmann ist Kabarettist und Koordinator beim Bürgerprojekt Die AnStifter. Alle Wettern-Videos gibt's hier zum Nachgucken.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

11.03.2026
Das Wettern der Woche
... und Du musst tanzen!

Schöner Gigolo, armer Gigolo,
denke nicht mehr an die Zeiten,
wo du als Husar, goldgeschnürt sogar,
konntest durch die Straßen reiten…
Uniform passee, Liebchen sagt Ade,
schöne Welt, du gehst in Fransen!
Wenn das Herz dir auch bricht:
Zeig ein lachendes…
25.02.2026
Das Wettern der Woche
Filmriss

Ach ja, Gaza. Wer lässt sich deshalb schon gern die Stimmung verderben? Klar, auch ein ganz kurzer Filmblick auf Gaza schlägt auf den Magen – genauso wie die Blicke nach Kiew oder Kuba oder den vielen anderen Elendsorten weltweit. Es ist unangenehm,…
11.02.2026
Das Wettern der Woche
Verkommene Eliten

    Eins, zwei, drei, vier, Epstein
    Alles muss versteckt sein
    Hinter mir und vor mir gilt es nicht,
    und an allen Seiten nicht:
    Eins, zwei, drei – ich komme!

Wer ist ich? Die Aufklärer im Waisenhaus? Elon Musk, die Clintons, Melle-Merit,…
28.01.2026
Das Wettern der Woche
Eier in der Hose

"Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos" – freudig und kopflos jubelnd zogen die Deutschen pflichtschuldigst in den WK 1. Zieh schneller, Soldat. Im März 1916 begann das zehnmonatige Menschenschlachten um Verdun: 300.000 getötete Soldaten,…
14.01.2026
Das Wettern der Woche
Vorsicht, Glosse!

Was würden Sie gern zuerst erobern im neuen Jahr? Kanada oder doch lieber Grönland? Island oder Iran? Ich bin für den Iran: Dort könnte Donald den Schah machen und sich weiter anreichern: gewusst wie! Auf dem Weg nach Teheran könnten die USA…
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 782 vom 25.03.2026

Premiere "Life" im Theater der Altstadt Stuttgart
Die Welt bleibt stehen

Die Performance "Life" im Stuttgarter Theater der Altstadt wirft einen Blick mitten ins Leben, wo…
Sondierungsgespräche Baden-Württemberg
Ausgesperrt

Maßgebliche Leute in der Landes-CDU, allen voran Parteichef Manuel Hagel, wollen in ihrer…
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

1 Kommentar verfügbar

  • bedellus
    vor 2 Tagen
    Antworten
    Ja, das sollte reichen... Aber wie lange noch? Und bis wohin?
Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 782 / Auweia, ein Weimer! / nowhereLÄND / vor 12 Stunden 45 Minuten
CDU steht für offen gezeigten Neoliberalismus. GRÜNE für den getarnten Neoliberalismus. Zu Neudeutsch: „Where's the fucking difference“? Ich leg mich wieder hin, nicht ohne vorher Herrn Mantheys These zu bestätigen.

Ausgabe 782 / Stimmen von draußen / Stephan Wimmer / vor 1 Tag 2 Stunden
Habe die ersten drei Staffeln gehört und bin tief beeindruckt: hoch relevante Themen, in einem sehr geeigneten Format, hochwertig umgesetzt. Präzise Formulierungen sind ja nicht mehr selbstverständlich, aber hier das i-Tüpfelchen. Dank und Respekt an Uwe...

Ausgabe 782 / Momentaufnahme mit Mimimi / Stilfrage / vor 1 Tag 3 Stunden
Schon der erste Redner zu Tagesordnungspunkt sieben "Landtagswahl 2026 – wie geht es weiter?!" tritt auf im Stil von Robespierre und teilt streng und kompromisslos aus gegen die Parteiführung...

Ausgabe 782 / Auweia, ein Weimer! / Nicht sich in die (grüne) Wolle kriegen! / vor 1 Tag 4 Stunden
Hallo Herr Manthey, statt "in grüner Wolle gefärbt(es)" meinten Sie wohl "in der Wolle gefärbt" (vgl. https://www.dwds.de/wb/in%20der%20Wolle%20gef%C3%A4rbt), also "in der Wolle grün gefärbt(es)" Editorial.

Ausgabe 782 / Eine Wende steht bevor / Der Hannes / vor 1 Tag 7 Stunden
Vielleicht sollte ich auf meine alten Tage doch nochmal ein bisschen mit der Zwille üben.

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!