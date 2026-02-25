Das Wettern der Woche: Filmriss

Ach ja, Gaza. Wer lässt sich deshalb schon gern die Stimmung verderben? Klar, auch ein ganz kurzer Filmblick auf Gaza schlägt auf den Magen – genauso wie die Blicke nach Kiew oder Kuba oder den vielen anderen Elendsorten weltweit. Es ist unangenehm, dass wir etwas damit zu tun haben – als Kunstschaffende, als Staat, als Publikum.

Ein Filmfestival ist keine Reha-Klinik für empfindsame Seelen. Früher galt die Berlinale als politischstes Festival der Welt: Da wurde gestritten, da durfte es krachen. Heute reicht ein Hüsteln und die erste Reihe sucht nach dem Notausgang. Haltung ja – aber nur in homöopathischen Dosen. Alle tun so, als sei eine provokante Rede bereits ein Angriff auf die Demokratie. Nein. Sie ist Demokratie.

Kritische und natürlich politische Kultur, freie Rede, den anderen auf die Füße treten, Widerspruch riskieren, provozieren: Nach den Aufregungen der letzten Tage dachte ich, ich bin im falschen Film. Leute!!!! Wir sitzen hier doch nicht im Autokino mit Donald Trump in einem ollen Moskwitsch! Ich erinnere nur zu ungern an die Zeit vor 100 Jahren in Berlin und drumrum: Da hat noch im Januar, Februar, März 33 fast alles, was Rang und Namen hatte und zur kulturnahen politischen Hautevolee gehörte, fleißig gekifft und gesext, Wohnungen, Weiber und Männer getauscht und den doofen Döskopp Hitler "Adolf den Bekloppten" genannt. Ja, 's is scho reacht: nicht alle. Es ging ja nur um Juden oder Kommunisten oder beide – viele der Großgläubigen glaubten, dass sie auch im Nazireich große Stars bleiben oder werden könnten.

Als SA und SS die Hochschulen und Theater, die Ateliers und Kinos und Nachtclubs stürmten, waren daheim nicht mal die Koffer gepackt, geschweige denn Fahrkarten gekauft. Oft gelang die Flucht nur in allerletzter Minute – aber längst nicht allen. Auf den Straßen kloppten sich Kommunisten mit Sozialdemokraten – und hatten keine Chance gegen die braunen Gangs.

Wortmeldungen? Skandale? Heftige Debatten, Aufregung, Widerspruch? Bitte mehr davon, aber dalli, dalli!



Peter Grohmann ist Kabarettist und Koordinator beim Bürgerprojekt Die AnStifter. Alle Wettern-Videos gibt's hier zum Nachgucken.