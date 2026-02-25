Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 778
Kolumne

Das Wettern der Woche

Filmriss

Das Wettern der Woche: Filmriss
|

Datum:

Ach ja, Gaza. Wer lässt sich deshalb schon gern die Stimmung verderben? Klar, auch ein ganz kurzer Filmblick auf Gaza schlägt auf den Magen – genauso wie die Blicke nach Kiew oder Kuba oder den vielen anderen Elendsorten weltweit. Es ist unangenehm, dass wir etwas damit zu tun haben – als Kunstschaffende, als Staat, als Publikum. 

Ein Filmfestival ist keine Reha-Klinik für empfindsame Seelen. Früher galt die Berlinale als politischstes Festival der Welt: Da wurde gestritten, da durfte es krachen. Heute reicht ein Hüsteln und die erste Reihe sucht nach dem Notausgang. Haltung ja – aber nur in homöopathischen Dosen. Alle tun so, als sei eine provokante Rede bereits ein Angriff auf die Demokratie. Nein. Sie ist Demokratie. 

Kritische und natürlich politische Kultur, freie Rede, den anderen auf die Füße treten, Widerspruch riskieren, provozieren: Nach den Aufregungen der letzten Tage dachte ich, ich bin im falschen Film. Leute!!!! Wir sitzen hier doch nicht im Autokino mit Donald Trump in einem ollen Moskwitsch! Ich erinnere nur zu ungern an die Zeit vor 100 Jahren in Berlin und drumrum: Da hat noch im Januar, Februar, März 33 fast alles, was Rang und Namen hatte und zur kulturnahen politischen Hautevolee gehörte, fleißig gekifft und gesext, Wohnungen, Weiber und Männer getauscht und den doofen Döskopp Hitler "Adolf den Bekloppten" genannt. Ja, 's is scho reacht: nicht alle. Es ging ja nur um Juden oder Kommunisten oder beide – viele der Großgläubigen glaubten, dass sie auch im Nazireich große Stars bleiben oder werden könnten. 

Als SA und SS die Hochschulen und Theater, die Ateliers und Kinos und Nachtclubs stürmten, waren daheim nicht mal die Koffer gepackt, geschweige denn Fahrkarten gekauft. Oft gelang die Flucht nur in allerletzter Minute – aber längst nicht allen. Auf den Straßen kloppten sich Kommunisten mit Sozialdemokraten – und hatten keine Chance gegen die braunen Gangs. 

Wortmeldungen? Skandale? Heftige Debatten, Aufregung, Widerspruch? Bitte mehr davon, aber dalli, dalli!


Peter Grohmann ist Kabarettist und Koordinator beim Bürgerprojekt Die AnStifter. Alle Wettern-Videos gibt's hier zum Nachgucken.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

11.02.2026
Das Wettern der Woche
Verkommene Eliten

    Eins, zwei, drei, vier, Epstein
    Alles muss versteckt sein
    Hinter mir und vor mir gilt es nicht,
    und an allen Seiten nicht:
    Eins, zwei, drei – ich komme!

Wer ist ich? Die Aufklärer im Waisenhaus? Elon Musk, die Clintons, Melle-Merit,…
28.01.2026
Das Wettern der Woche
Eier in der Hose

"Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos" – freudig und kopflos jubelnd zogen die Deutschen pflichtschuldigst in den WK 1. Zieh schneller, Soldat. Im März 1916 begann das zehnmonatige Menschenschlachten um Verdun: 300.000 getötete Soldaten,…
14.01.2026
Das Wettern der Woche
Vorsicht, Glosse!

Was würden Sie gern zuerst erobern im neuen Jahr? Kanada oder doch lieber Grönland? Island oder Iran? Ich bin für den Iran: Dort könnte Donald den Schah machen und sich weiter anreichern: gewusst wie! Auf dem Weg nach Teheran könnten die USA…
31.12.2025
Das Wettern der Woche
Silvesterkracher: Grönland bleibt deutsch

Manches ist so grottenfalsch, dass nicht einmal das Gegenteil davon wahr ist, sagte mir Karl Krauss. Der Wiener ahnte, was ihn erwartete. Schon lange vor '33 warnte er meine Omi Glimbzsch und ihre Mischpoke in Zittau vor den Nazis – und der…
17.12.2025
Das Wettern der Woche
Feuer und Rauch

Dieser Tage träumte ich im Morgengrauen, im Grauen des Morgens, sah ein Bombengeschwader aus Nord bei Nordost. Ich sah die Flieger, viele. Dann aber überholte mich ein zweiter Traum: Sie flogen zu auf Stuttgart im Morgengrauen, doch! Ich kannte das…
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 778 vom 25.02.2026

Bürgerbegehren in Esslingen
Es geht nicht nur um Bücher

Bereits zum zweiten Mal entscheiden die Esslinger Bürger:innen über den künftigen Standort ihrer…

2 Kommentare
Omas gegen Rechts in Hechingen
Alles andere als kleine Lichter

Kurz vor der landesweiten Lichteraktion der Omas gegen Rechts am kommenden Samstag hat Kontext vier…
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 778 / Bibeltreue im Schwabenland / Neu Merker / vor 1 Tag 45 Minuten
Schade, da wurde wieder eine große Chance vertan. Warum werden solche Artikel nicht mindestens von fachlich versierten Journalisten gegengelesen, statt immer nur die „freikirchliche Fundi“ - Keule rauszuholen und den Popanz einer großen Verschwörung...

Ausgabe 778 / Wahl-Talk live: Özdemir oder CDU? / Gerald Wissler / vor 1 Tag 1 Stunde
"Nach 15 Jahren mit dem Grünen Winfried Kretschmann an der Spitze wählt Baden-Württemberg am 8. März einen neuen Ministerpräsidenten. " Das stimmt natürlich nicht. Am 8. März wird der Landtag gewählt. Der Landtag wählt dann gem....

Ausgabe 777 / Homeschooling statt Schulpflicht / Erhard Korn / vor 1 Tag 3 Stunden
Ausdrücke wie "white trash" halte ich nicht nur für unakzeptabel, sondern für sehr gefährlich.

Ausgabe 777 / Homeschooling statt Schulpflicht / Erhard Korn / vor 1 Tag 3 Stunden
Sachlich haben Sie recht, in der schulischen Umgangssprache liegt halt die 5 unter der 1.

Ausgabe 778 / Eunuchen im Endspurt / Dr. Klaus Kunkel / vor 1 Tag 14 Stunden
Bei all dem Lamento über die handelsüblichen, euphemistischen rhetorischen Nebelkerzen sollte auch darauf hingewiesen werden, dass sich die CDU auf diesem Parteitag als von Rassismus angetriebene Partei positioniert hat. Dort wurde beschlossen, dass...

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!