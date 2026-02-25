Omas gegen Rechts in Hechingen: Alles andere als kleine Lichter

Feuchter berichtet, sie habe auf ihre Anfrage hin einen Anruf von jemanden aus dem Stadtmarketingverein erhalten: "Der wollte mir die Aktion ausreden. Lichterglanz und politischer Protest – das würde nicht zusammenpassen. Der Lichterglanz sei doch vor allem ein Event für Familien. Da müsse es beschaulich und gemütlich zugehen, sagte er." Die Omas aber blieben dran und planten neu. Dann eben kein Stand, dafür ein Laternenumzug. Der passt schließlich wunderbar zum Lichterglanz. Die Omas meldeten ihre Veranstaltung an und erhielten städtischerseits die Genehmigung – zähneknirschend. "Der Bürgermeister hat sich öffentlich von unserer Aktion distanziert. Die Strecke des Umzugs verlief recht weit vom übrigen Geschehen entfernt und vom Ordnungsamt bekamen wir die Auflage, nicht zu schreien, keine Parolen von uns zu geben und keine Leute anzusprechen", erinnert sich Feuchter. Ein Verantwortlicher des Städtemarketingvereins legte außerdem mit einer E-Mail nach: "Darin schrieb er, wir sollten uns schämen", erzählt Feuchter. Für ihre Mitstreiterinnen am Tisch ein Grund, sich einmal mehr zu echauffieren. "Schämen – immer dieses Schämen! Manche meinen, Alte müssten sich für alles schämen und Frauen sowieso", ärgert sich Uri Boeckh-Detel.

Manche werfen ihnen Profilierungssucht vor

Fast neidisch würden sie angesichts solcher Erfahrungen in andere Städte gucken. Nach Rottenburg zum Beispiel: "Da wird die Regionalgruppe der Omas gegen Rechts angefragt und eingeladen, wenn Menschen in der Stadt zusammenkommen. Wir müssen immer selbst die Initiative ergreifen", bedauert Ute Efferenn. Bei ihnen würden im Lokalteil der Tageszeitungen hingegen Leser:innenbriefe erscheinen, die den Omas "Profilierungssucht" vorwerfen oder sie verdächtigen, lediglich ihr Gewissen beruhigen zu wollen. Eva-Maria Waltner versucht gar nicht erst, solchen Anschuldigungen beizukommen, ordnet sie aber ein: "Hinter solchen Äußerungen stehen oft Zugehörige zu einer Generation, die Heimatlosigkeit erlebt hat, sich jetzt umso sehnlicher eine Heimat schaffen möchte, diese Heimat aber bedroht sieht." Die Hechinger Omas sind sich einig: Dialog ist und bleibt wichtig, gerade mit Andersgestrickten. Anders geht es in einer Demokratie nicht. Im Gespräch komme es stets darauf an, zu vermitteln, wofür und nicht wogegen sie sind. "Kurz gesagt sind das die ersten zehn Artikel der Menschenrechte", fasst Feuchter zusammen. Dennoch würden die vier sehr genau unterscheiden, wer nur Zeit und Aufmerksamkeit binden möchte oder ernsthaft an einem Austausch interessiert ist. "Auch das erleben wir, wenn wir mit einem Stand in der Öffentlichkeit stehen: Dass Menschen uns beschäftigen wollen, damit wir die anderen gar nicht erst erreichen", berichtet Uri Boeckh-Detel.