Omas gegen rechts: "Nicht still sein, nicht wegschauen"

Angeführt wird die Regierung aber durch die ÖVP, die Sie "fast auch zu den Rechtsextremen" zählen. Mit ihr muss jetzt der Kompromiss gesucht werden ...

… aber auch mit den anderen beiden Parteien. Auch die ÖVP hat doch ganz offensichtlich erkannt, dass mit den Rechtsextremen kein Staat zu machen ist, und sich auf Einigungen eingelassen. Und in Deutschland beteuert die CDU doch, sich nach den beiden Abstimmungen im Bundestag jetzt nicht mehr von der AfD unterstützen zu lassen. Das heißt aber auch: Herr Merz wird es noch billiger machen und Kompromisse finden müssen, wenn er eine Bundesregierung zusammenbringen will. Und die Demonstrationen nach diesen beiden Abstimmungen haben doch auch dies gezeigt: Sollte er doch umfallen, was ich nicht unterstellen will, dann hat er ganz Deutschland auf der Straße. Ich hoffe sehr, dass ihm das zu steil ist.

Wir leben in einer Zeit, in der bei der Beschreibung von aktuellen Entwicklungen immer die Gefahr besteht, falsche Parallelen zu ziehen. Ich will Sie aber trotzdem, als langjährige Kennerin Russlands und mit Blick auf die Anfrage der CDU/CSU, fragen, ob Sie da Anfänge wiedererkennen. Merz ist ja scharf kritisiert worden, auch mit dem Schlagwort vom Putinismus.

Die Diffamierung der Zivilgesellschaft hat mit Putins Aufstieg begonnen. Es hat davor schon solche Versuche gegeben, aber das gezielte Vorgehen begann mit ihm. Bei seinem Amtsantritt hat er ja auch gesagt, der Zusammenbruch der Sowjetunion sei die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen. Danach hat er die ganze Zeit gehandelt. Seine Politik war nie eine andere. Meine Kollegen und ich, die wir seinen unaufhaltsamen Aufstieg als Korrespondenten beobachteten, haben das auch immer gesagt. Wir haben immer davor gewarnt, dass Herr Putin kein Demokrat ist, dass Herr Putin das Wort Demokratie nicht einmal buchstabieren kann. Es hat uns nur niemand wirklich zugehören wollen. Die Reaktion war immer, Putin sei doch ein Modernisierer. Mir ist immer gesagt worden, die Geschäfte mit Russland laufen gut, und über die Demokratie reden wir nachher bei einem Glaserl Wein.

Sehen wir auf Trumps USA: Stirbt da die Demokratie im Vergleich zu dem, was Sie in Russland erlebt haben, jetzt im Zeitraffer?

Absolut. Und ich sehe das mit größter Sorge, insbesondere in Bezug auf die Ukraine, die offensichtlich von den USA im Stich gelassen wird. Putin lässt die Korken knallen. Uns allen wird das auf den Kopf fallen. Was die Fluchtbewegungen betrifft und die Aufrüstung, weil Putin nicht mit der Ukraine aufhören will.

Viele Leute schalten ab, wollen nur noch selten Nachrichten hören oder lesen, weil sie sich so ohnmächtig fühlen. Können sich Einzelne solchen Entwicklungen entgegenstellen?

Ja, auf jeden Fall. Wir müssen für Humanismus, für Respekt, für Toleranz kämpfen. Ich sage allen meinen Freunden immer wieder und auch allen Leuten, die sagen: Was tun wir nur, wir sind gescheitert, dass jeder was tun kann in seinem kleinen Bereich. Reden mit der engsten Umgebung, den Mund aufmachen, sich wehren gegen Unrecht, zum Beispiel gegen einen rassistischen Spruch in der Straßenbahn. Jeder, der dagegen aufsteht, tut etwas. Nicht oder nicht mehr still sein und wegschauen.

Sind Sie Optimistin?

Nein, im Moment nicht.

Glauben Sie, jemals wieder eine zu werden?

Ich hoffe es.